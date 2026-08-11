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Estudiar mucho tiene premio: casi 500 universitarios gallegos suman a sus cuentas 1.200 euros más por sus buenas notas

La Administración otorga un plus de 500 euros a casi 250 premiados por destacar entre los mejores

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, participan en la entrega de la anterior edición de los premios Ángela Ruíz Robles de excelencia académica al alumnado de grado universitario.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, participan en la entrega de la anterior edición de los premios Ángela Ruíz Robles de excelencia académica al alumnado de grado universitario. / Xoán Álvarez

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Carmen Villar

Santiago

Desde hace siete años la Xunta convoca los premios de excelencia académica de grado, que buscan «motivar» a los jóvenes que estudian en la universidad a «mejorar su currículum» reconociendo su «compromiso» y «esfuerzo» en los estudios, materializado en una recompensa para aquellos que obtengan las mejores calificaciones en cada curso de la trayectoria académica. El listado oficial de los que ganan ese reconocimiento para el curso 2024-2025 ya es oficial y el Diario Oficial de Galicia recoge un total de 480 nombres.

Los galardones, que llevan desde 2023 la designación de Ángela Ruiz Robles en honor a la trayectoria docente e innovadora de una mujer que, entre otros méritos, inventó y registró en 1949 la patente del «abuelo» del libro electrónico, van asociados a una dotación económica de 1.200 euros, junto a un diploma acreditativo de la distinción.

Casi la mitad llegan a 1.600 euros

No obstante, la Consellería de Educación establece en las bases que, caso de existir remanente de crédito, al que se destina un montante de 646.800 euros, aquellos que tengan una nota media igual o superior a 9 puntos recibirán una cuantía complementaria de 500 euros, empezando por los mejores expedientes y son casi la mitad de los agraciados los que consiguen ese plus, conforme a la lista publicada hoy en el portal de Educación.

De entrada, solo pueden optar al distintivo las personas con al menos 8 puntos de media en el curso y que lo hayan superado en su totalidad y en esta edición quince de los premiados (183 de la Universidade de Santiago, 144 de la de Vigo, 131 de A Coruña y 22 de la Universidad Intercontinental de la Empresa) consiguieron la máxima calificación: un 10.

La mayoría de los reconocimientos por un expediente brillante recaen en chicas, lo que suele ser habitual en estas convocatorias. En la entrega de la anterior edición de los premios, cuando se concentraron los de los cursos previos a 790 jóvenes, también fueron mujeres 6 de cada diez. Además, en 132 de los casos repetían premio. La Xunta concede un premio por cada curso de grado, excepto el último de la carrera, por cada titulación, al margen de en cuantos centros se imparta.

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Fuente: Faro de Vigo

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