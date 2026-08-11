Galicia registra el julio más cálido desde que hay registros y la Xunta advierte que el calor persistirá en agosto

El calor está pegando fuerte y la previsión es que en agosto el tiempo continuará siendo seco y cálido. Según el balance de Meteogalicia, el pasado mes de julio fue el más caluroso desde que hay registros —se empezaron a recopilar datos en 1961—. Así, la temperatura máxima se situó de media en 29 grados, lo que supone una anomalía de 3,5 grados respecto a valores históricos. Desde la Xunta anticipan un verano de «récord».

Y, de hecho, ya se activó la primera alerta roja de este mes de agosto: afecta al interior de Pontevedra y a la montaña de Ourense. Meteogalicia advierte que la comunidad quedará bajo el dominio de las altas presiones y con entrada de aire cálido desde el sur de la península. La situación de calor continuará previsiblemente hasta el viernes.

La directora xeral de Enerxías Renovables e Cambio Climático, Paula Uría, hizo balance este lunes junto a los meteorólogos María Souto y Carlos Otero, de Meteogalicia, quienes explicaron que el mes fue «extremo» en su conjunto debido a la «persistencia de sucesivas masas de aire cálido».

Esta situación provocó que el calor fuera constante tanto de día como de noche. Si la máxima se situó en 29 grados, los valores medios durante todo el día alcanzaron los 22,5 grados (2,8 grados por encima de los datos históricos). Entre los registros más significativos de julio, los técnicos destacaron temperaturas cercanas a los 43ºC en Ourense (42,6ºC), 39ºC en Vigo y hasta 38ºC en Ferrol.

En esta línea, los expertos subrayan que esta evolución climática es especialmente visible desde el año 2000, periodo desde el cual la comunidad se sitúa sistemáticamente por encima de la media histórica en cuanto a termómetros.

Sequía

Pero además del calor, julio fue un mes muy seco. La precipitación acumulada se situó en solo 5 litros por metro cuadrado, un 86 por ciento menos de lluvia de lo habitual, aunque sin llegar a batir récords históricos. De hecho, en los veranos de 2020 y de 2016 el déficit de precipitaciones en julio fue mayor (con un 93 y un 91 por ciento por debajo de lo normal).

Respecto al mes de agosto, la tendencia apunta a una continuidad del tiempo seco y cálido. Aunque el mes comenzó de forma «tranquila», los expertos avanzaron que ya se han comenzado a activar avisos por temperaturas máximas para los próximos días ante la entrada de una nueva masa de aire cálido.

De confirmarse estas previsiones, y teniendo en cuenta que junio fue el segundo más cálido de la serie y julio el primero, la Xunta advirtió de que el verano podría terminar siendo «de récord» en la comunidad gallega en términos meteorológicos.

Alerta

Y uno de los problemas a los que se enfrenta Galicia es la sequía. La Xunta reunirá este martes su Oficina Técnica para evaluar un incremento del nivel de prealerta en el que se encuentran ahora mismo 32 municipios gallegos, algunos de los cuales podrían pasar al nivel de alerta ante la escasez de agua en este mes de agosto.

Según explica la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, esto implicará que lo que ahora son recomendaciones para restringir el consumo de agua «pasan a ser una obligación».

De esta manera, en los municipios afectados quedará prohibido baldear, llenar las piscinas o lavar los coches en las calles; «una serie de cosas que a pesar de ser recomendaciones se siguen llevando a cabo», lamentó Vázquez.