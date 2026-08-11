Medio Rural acuerda con los sindicatos mejoras salariales para agentes y bomberos del servicio de extinción de incendios

La Consellería de Medio Rural firmó este lunes con los sindicatos CCOO, CSIF y UGT mejoras retributivas para el colectivo de agentes forestales y facultativos medioambientales, así como para los bomberos forestales fijos discontinuos del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales (SPIF) de la Xunta. Estos acuerdos suponen «un refuerzo presupuestario de seis millones de euros».

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, avanzó además que «hay voluntad de diálogo» para seguir negociando mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores del servicio de extinción.

En concreto, respecto a los agentes forestales y facultativos medioambientales, se amplió la Unidad de Dirección de la Extinción (UDEX) en la Dirección Xeral de Defensa do Monte, pasando de seis a 15 puestos, que ya están operativos.

El objetivo es mejorar la respuesta al nuevo tipo de incendios registrados en los últimos años y a los GIF (grandes incendios forestales) contando con equipos multidisciplinares.

Además, con el acuerdo firmado este lunes se materializa el compromiso de una subida de nivel debido a «la complejidad y los nuevos escenarios en la extinción de incendios», así como a la «mayor responsabilidad adquirida por los profesionales encargados de la dirección de la extinción de los incendios forestales».

Del mismo modo, este acuerdo contempla el incremento progresivo hasta el 1 de enero de 2029 de los niveles de complemento de destino y específico de los puestos. También recibirán un incremento del complemento de productividad asociado a las guardias operativas a partir del 1 de enero de 2027.

Por otro lado, a partir del 1 de enero de 2027, el período extraordinario de trabajo será de cuatro meses que comprenderá, en todo caso, del 16 de junio al 15 de octubre, pudiendo incrementarse en un mes adicional que se determinará en función de las circunstancias de riesgo de incendios.

Por otra parte, sobre los bomberos forestales, el acuerdo pasa por una mejora de las condiciones económicas y de la productividad por el trabajo realizado domingos y festivos. La implantación será progresiva con efectos del 1 de julio de 2026 y hasta el año 2028.

Personal técnico

Asimismo, la Xunta informó de que también se mantuvo una reunión de trabajo con la mesa de negociación sobre el personal técnico, que continuará una vez finalizada la campaña de alto riesgo. En ella se abordó la gestión de los coeficientes reductores y se lograron avances de cara a su aplicación al personal técnico del SPIF.

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En el marco de este proceso de negociación, según subrayó el Ejecutivo autonómico, ya desde el día 14 de julio de 2026 se regularizaron siete puestos del personal técnico del Servicio de Prevención de Incendios Forestales, «adecuando su configuración a las funciones efectivamente desempeñadas».