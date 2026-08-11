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Los mejores de la PAU gallega reivindican el valor del «esfuerzo colectivo»

El conselleiro de Educación reivindica el compromiso de la juventud gallega y destaca el trabajo compartido por los alumnos premiados, profesorado y familias

Las autoridades posan ante los alumnos antes de iniciar el acto.

Las autoridades posan ante los alumnos antes de iniciar el acto. / Xoán Álvarez

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Mateo Garrido Triñanes

Santiago

Ya rebajados los nervios tras el fin de los exámenes, los 1.120 alumnos gallegos con los mejores expedientes de la PAU 2026 recibieron este viernes en Santiago el reconocimiento de la Xunta y de las tres universidades públicas gallegas. Procedentes de 225 centros educativos de toda la comunidad, los estudiantes fueron homenajeados en un acto en el que el talento, el esfuerzo y el papel de la educación pública centraron los discursos de autoridades, rectores, profesorado y alumnado.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, situó a los premiados como una parte fundamental del futuro de Galicia, pero aprovechó también para reivindicar a una generación que, a su juicio, suele ser juzgada injustamente. «Muchas veces decimos que la juventud es pasota, que solo piensa en las redes sociales, en los selfis o en el TikTok, que no tiene valores o que no está comprometida. Y eso es tremendamente injusto», afirmó. «Vosotros estáis aquí justo por lo contrario», añadió ante un abarrotado Multiusos Fontes do Sar.

Aspecto del Multiusos Fontes do Sar durante el acto.

Aspecto del Multiusos Fontes do Sar durante el acto. / Xoán Álvarez

Rodríguez sostuvo que los expedientes distinguidos son el resultado de la combinación entre «talento y esfuerzo» y defendió que el futuro del país descansa en buena medida sobre jóvenes como los homenajeados. También recordó que los premiados afrontan ahora una de las decisiones más importantes de su vida académica, la elección de carrera, y les animó a hacerlo «con libertad» y pensando en su desarrollo personal y profesional.

Aunque felicitó a los estudiantes por haber alcanzado la excelencia académica, también les recordó que la universidad supondrá un nuevo comienzo. «Todo lo hecho hasta ahora está muy bien, pero a partir de septiembre vale para poco», señaló, animándolos a mantener la misma dedicación tras el verano.

Conservar el talento

La idea de que Galicia necesita conservar y desarrollar el talento de las nuevas generaciones estuvo también presente en las intervenciones de los rectores. El de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, aprovechó una de sus últimas intervenciones públicas antes de dejar el cargo para plantear una pregunta: «¿Galicia tiene futuro?». En su opinión, la respuesta es afirmativa siempre que el país sea capaz de construir una «sociedad del conocimiento» sustentada en una educación pública fuerte y en unas universidades capaces de aprovechar todo el talento disponible.

En su último acto público como rector, Reigosa defendió que el sistema universitario gallego está preparado para evitar que «se pierda una sola gota de talento» y llamó la atención sobre la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres, mayoría entre las premiadas, así como de construir una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diversidad.

Los alumnos homenajeados durante el acto.

Los alumnos homenajeados durante el acto. / Xoán Álvarez

La rectora de la USC, Rosa Crujeiras, recordó que la universidad es mucho más que un espacio para adquirir conocimientos y la definió como un «lugar para aprender a pensar, crear y comprender mejor el mundo». Además, animó a los futuros universitarios a mantener la curiosidad intelectual ante los grandes desafíos sociales y tecnológicos que marcarán los próximos años. Por su parte, el rector de la Universidade da Coruña, Ricardo Cao, definió el reconocimiento como el resultado de un esfuerzo compartido entre estudiantes, familias y docentes.

La voz de los estudiantes la puso Sofía Salgado, alumna del IES República Oriental do Uruguai, de Vigo, que intervino en representación de todos los premiados. Agradeció el apoyo de las familias, del profesorado y de sus compañeros durante una etapa marcada por el esfuerzo y los nervios de la PAU. «Este éxito no es solo nuestro», señaló antes de animar a sus compañeros a afrontar con ilusión la nueva etapa universitaria.

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Una idea que compartieron la directora del IES Ánxel Fole de Lugo, Nieves María Martínez, y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, encargada de abrir el acto, quien recordó que «las historias de éxito nunca son individuales».

Fuente: El Correo Gallego

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