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El tiempo en A Coruña: las nubes altas de la mañana darán paso al cielo despejado por la tarde

A Coruña continúa bajo la influencia de las altas presiones y con entrada de aire cálido desde el sur

Gente tomando el sol en el paseo marítimo de Riazor.

Gente tomando el sol en el paseo marítimo de Riazor. / Gus de la Paz

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RAC

Este martes, A Coruña continúa bajo el predominio de las altas presiones y con entrada de aire cálido desde el sur de la península, lo que provocará cielos despejados y temperaturas que irán de los 18º a los 24º de máxima. La situación de calor continuará previsiblemente hasta el viernes, especialmente en el interior de la comunidad, donde la Xunta ha activado la alerta roja en las zonas de montaña de Ourense y el interior de la provincia de Pontevedra. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología prevé que tras las brumas matinales, con alguna nube alta por la mañana, el cielo quede despejado a partir de mediodía. Las nubes volverán a entrar el miércoles, día del eclipse, por la mañana aunque se irán retirando a medida que avance la jornada para dar paso a una tarde de cielos mayormente soleados.

La previsión de MeteoGalicia indica que el cielo será "apto" para la observación del eclipse, sin que se espere una obstrucción en la visibilidad por causa de las nubes. Solo en zonas de A Mariña y A Costa da Morte la predicción apunta a la existencia de nubes bajas a la hora del eclipse, entre las 19:31 y las 19:33 horas, con la fase de totalidad entre las 20:28 y las 20:30 horas, y con finalización hacia las 21:22 y 21:23 horas.

Se trata de una situación "bastante habitual" en verano en Galicia, con el anticiclón extendido sobre el oeste de la comunidad y el viento del norte que arrastra nubosidad baja en estas áreas. Estas nubes bajas llegarán a partir de la media tarde del miércoles, de forma que se trasladarán por la noche hacia los municipios más al norte de A Coruña, ya que el cielo se irá cubriendo de norte a sur.

Los predictores de MeteoGalicia han desarrollado una plataforma en la que utilizaron cincuenta y tres mapas de predicción diferentes de trece centros internacionales, entre ellos el suyo propio.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 18º 24º
  • Lugo 16°C 33°C
  • Vigo 18ºC 28°C
  • Ferrol 18°C 28°C
  • Santiago 16°C 31°C
  • Pontevedra 18°C 30°C
  • Ourense 18°C 37°C

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