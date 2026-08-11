DO Rías Baixas
La vendimia acelera la búsqueda de peones: hasta 14 euros la hora con coche
El adelanto de la campaña apura la prospección en las ETT y favorece un mayor interés entre los estudiantes
El trabajo más básico se mueve en una horquilla de 9,36 y 10 euros brutos por hora
Lucía Romero
La reciente confirmación de una vendimia adelantada ha acelerado la búsqueda de peones y en la subzona de O Salnés de la DO Rías Baixas aún se busca a 200 personas, por lo menos. Según la bodega y el puesto de destino, las ofertas se mueven en una horquilla de entre 9,36 y 14 euros brutos la hora. Y aunque sigue siendo complicado cubrir todas las vacantes, la cosecha temprana está facilitando que se anoten más estudiantes que en septiembre deben regresar a las aulas.
No es un escenario nuevo para las empresas de trabajo temporal y la mayoría llevan más de un mes publicando ofertas, pero ahora que se ha confirmado que seguramente empiece en la segunda quincena de agosto, por lo menos en algunas subzonas de la DO Rías Baixas, la captación de candidatos se está intensificando.
Desde Micofer, ubicada en Vilagarcía, confirman que se mantiene la tendencia de los últimos años para encontrar trabajadores: «Sigue habiendo mucha dificultad, aunque por lo menos este año, como va a empezar antes, hay más estudiantes disponibles que años atrás».
Esta firma con amplia experiencia siempre apunta alto y busca entre 200 y 250 personas para tener margen y cubrir bajas de última hora, teniendo en cuenta la variabilidad de la fecha de inicio de la vendimia y la abundancia de ofertas y con ello, de salario y condiciones.
En estos días, tenía medio centenar de puestos por cubrir y mayormente de la mano de obra más necesaria en número: cortadores. En su caso, entre sus clientes hay bodegas que ofrecen hasta 80 euros netos por jornada. Aunque no hay mucha variabilidad, hay factores como este que son determinantes.
Según las ofertas consultadas en otras ETT y portales de empleo, la horquilla general para el vendimiador puro y duro oscila entre los 9,36 euros brutos por hora y los 10. No obstante, este precio sube si se incluye la carga de cajas, por ejemplo, u otras tareas que requieran un mayor esfuerzo. Además, hay elaboradoras que ofrecen incentivos según producción.
Los requisitos fundamentales son ser mayor de 18 años y normalmente disponer de vehículo para desplazarse a los viñedos que las bodegas tienen dispersos.
El peón de bodega, para la realización de trabajos de recepción de uva, procesado y prensado, se paga un poco más, entre los 10 y los 10,95 euros. Y la cifra puede subir en el caso de disponer de titulación para el manejo de carretillas, existiendo alguna oferta de 14 euros por hora.
También se buscan veedores, que requieren de una titulación específica del ciclo o grado universitario y, por tanto, con salarios mayores. Son procesos abiertos por grandes grupos, para el análisis y control del fruto en diferentes parcelas y hacer el registro, seguimiento y análisis de la graduación. Pero también el Consello Regulador de la DO, que busca 20 expertos para auditar las bodegas y viñedos inscritos y que da formación previa para realizar el trabajo.
Vacaciones para tener otro sueldo
La escasez de mano de obra también provoca que la gente no se apure en exceso a la hora de aceptar una oferta y a veces espera al mejor postor. Y aunque tradicionalmente sea un trabajo temporal muy vinculado a parados de larga duración y estudiantes, en las agencias consultadas indican que hay personas que cogen sus vacaciones en estas fechas para ganarse un sobresueldo.
En Nortempo calculan que han cubierto una cuarta parte de su previsión de necesidad, que para O Salnés es de cien personas, aproximadamente, «pero seguimos en búsqueda activa porque depende de cuándo empiece exactamente. Eso determinará cuántos trabajadores necesitas». Atrás quedaron aquellos tiempos en que las listas de espera abundaban porque los interesados hasta sobraban.
Desde esta ETT indican que «la principal dificultad del proceso es la escasez de talentos que afecta a diferentes sectores. Además, aquí confluyen circunstancias especiales, como que es un periodo breve y es simultáneo porque todas las bodegas quieren incorporar personal al mismo tiempo, es el mayor reto que encontramos».
La búsqueda también sigue en otras agencias: en Externa mantienen abierta una oferta de 50 vacantes; en Synergie, de 35; en Randstad, que opera en toda España, asciende a una veintena, y en Grupo Construyendo Empleo ofertan 40. Y esto solo para el norte del territorio Rías Baixas. De hecho, también hay para el resto de subzonas.
Según las estimaciones del consejo, en las parcelas más adelantadas -normalmente las del sur- podría arrancar en la segunda quincena, para generalizarse a finales. Asimismo, se prevé una cosecha de casi 50 millones de kilos; un nuevo récord histórico.
Areeiro recomienda vigilancia en las plantas con poca hoja y débiles
La Estación Fitopatolóxica de Areeiro emitió esta semana el último boletín fitosanitario semanal, certificando que la uva sigue en un «excelente» estado sanitario y confirmando las previsiones de adelanto y abundancia, teniendo en cuenta que las precipitaciones de inicios de la semana fueron muy escasas y que las previsiones para los próximos días indican, a corto y medio plazo, «tiempo estable, con mucho sol y temperaturas muy elevadas».
Respecto al temido mildiu, indica que la humedad de días pasados favoreció la aparición de nuevos síntomas en parcelas menos ventiladas y con exceso de vegetación a lo largo de la campaña, así que, tras esas escasas lluvias, el «volumen de manchas seguirá incrementándose». No obstante, añade que a estas alturas, aunque se llegara a producir defoliación, «no es previsible que pueda llegar a haber problemas de retraso en la maduración», pues «en general, aún queda mucha vegetación viable para hacer la fotosíntesis y que la uva continúe madurando y acumulando azúcares».
Aunque en plantas con poca hoja y débiles, por lo que sea, y sobre todos sin son variedades tardías, recomienda seguir vigilantes por si fuera preciso intervenir, «teniendo en cuenta que hay registrados productos naturales para la lucha contra el mildiu que pueden emplearse en el momento de la maduración».
Asimismo, aunque el oídio «ya no afectará a las uvas en maduración», aconsejan seguir con labores que favorezcan la ventilación y penetración de luz, aunque conservadoras, para evitar quemaduras.
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Fuente: Faro de Vigo
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