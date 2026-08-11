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La Xunta prepara un sistema con IA para decidir qué medios enviar a cada incendio

Creará un «despacho semiautomático», supervisado por un operador, que propondrá qué recursos destinar a la extinción en función de la disponibilidad del operativo, de las mejores rutas de acceso o de si hay varios fuegos simultáneos

Centro de coordinación de incendios de la Xunta, en Ourense.

Centro de coordinación de incendios de la Xunta, en Ourense. / Iñaki Osorio

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Paula Pérez

Santiago

La Consellería de Medio Rural automatizará la respuesta ante los incendios con el uso de la inteligencia artificial (IA). Hasta ahora se usaba ya esta herramienta para realizar simulaciones y evaluar la gravedad de los fuegos, pero ahora se da un paso más y será una IA la que proponga directamente qué medios enviar a la extinción, siempre bajo la supervisión de un operador. Para ello analizará el comportamiento de las llamas, tendrá en cuenta si hay incendios en otros lugares, cuál es la disponibilidad del operativo, los tiempos de llegada, rutas de acceso y capacidad de respuesta.

Es una de las nuevas funcionalidades tecnológicas para la gestión de incendios que la Axencia pola Modernización Tecnolóxica (Amtega) acaba de sacar a licitación. La principal novedad es que la Xunta quiere avanzar hacia un «despacho semiautomático» de los medios de extinción. Es decir, se quiere implantar un sistema que analice la situación del incendio y proponga qué brigadas, vehículos o medios aéreos conviene enviar, aunque la decisión final sigue en manos del operador.

La IA estará así cada vez más presente en la gestión de incendios. Ya se usa para hacer simulaciones y saber cómo puede evolucionar un fuego, pero además se ampliará su uso en la detección. Así, se encargará de verificar todas las alertas procedentes de las herramientas de las que dispone la Consellería de Medio Rural, como sensores o cámaras térmicas, que avisan de un fuego. Y filtrará también las comunicaciones enviadas por los ciudadanos a través de la nueva app Alume, que empezó a funcionar este verano, de manera que priorizará las incidencias según factores como el riesgo, la zona afectada, la proximidad a infraestructuras críticas o la disponibilidad de medios.

El contrato con la Amtega incluye otras novedades tecnológicas que permitirán además mejorar la prevención y la investigación de incendios. Así, se desarrollarán herramientas de explotación estadística de los fuegos que permitirán identificar «patrones recurrentes» y zonas de especial incidencia. Además, en la gestión de las parroquias de alta Actividad incendiaria se incorporan nuevos indicadores de riesgo, así como datos históricos de actuaciones y análisis espaciales, que permitirán reforzar la planificación preventiva y facilitarán la toma de decisiones.

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En cuanto a las quemas, también habrá novedades. Cada vez que alguien solicite autorización para quemar rastrojos se hará un análisis automático de los riesgos. En ese cálculo se tendrán en cuenta factores como la meteorología, el índice diario de riesgo de incendio o las restricciones operativas, de tal manera que se analizará caso a caso cada permiso.

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Fuente: Faro de Vigo

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