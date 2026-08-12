El tiempo en A Coruña: el sol y el calor se imponen esta jornada del eclipse, con nubes bajas en el norte

Este miércoles, jornada del eclipse solar, A Coruña quedará bajo la influencia de las altas presiones situadas sobre Centroeuropa y con una masa de aire muy cálido sobre la vertical de la comunidad, según el pronóstico de MeteoGalicia.

Con esta situación se esperan unas primeras horas del día con nubes bajas y brumas costeras en la fachada atlántica, que se irán retirando con el avance de la mañana para dar paso a los cielos despejados.

A partir de media tarde, volverán a entrar las nubes bajas por el norte de la comunidad, por lo que hacia la noche las zonas de la comarca de Bergantiños y el litoral de Lugo son las más probables en las que el cielo esté cubierto, sin precipitaciones.

Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, con termómetros que oscilarán entre los 19º y los 25º, mientras que el viento soplará flojo del norte-nordeste con intervalos moderados por la tarde en el litoral.

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