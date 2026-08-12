El tiempo en A Coruña: el sol y el calor se imponen esta jornada del eclipse, con nubes bajas en el norte
Las brumas costeras se irán retirando con el avance de la mañana para dar paso a cielos despejados por la tarde
Este miércoles, jornada del eclipse solar, A Coruña quedará bajo la influencia de las altas presiones situadas sobre Centroeuropa y con una masa de aire muy cálido sobre la vertical de la comunidad, según el pronóstico de MeteoGalicia.
Con esta situación se esperan unas primeras horas del día con nubes bajas y brumas costeras en la fachada atlántica, que se irán retirando con el avance de la mañana para dar paso a los cielos despejados.
A partir de media tarde, volverán a entrar las nubes bajas por el norte de la comunidad, por lo que hacia la noche las zonas de la comarca de Bergantiños y el litoral de Lugo son las más probables en las que el cielo esté cubierto, sin precipitaciones.
Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, con termómetros que oscilarán entre los 19º y los 25º, mientras que el viento soplará flojo del norte-nordeste con intervalos moderados por la tarde en el litoral.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 19º 25º
- Lugo 16°C 35°C
- Vigo 18°C 28°C
- Ferrol 17°C 28°C
- Santiago 17°C 37°C
- Pontevedra 18°C 30°C
- Ourense 18°C 39°C
- Unas orcas hunden un velero a 1,3 millas de Estaca de Bares, en el norte de la provincia de A Coruña
- Galicia, en rojo por el mal estado de sus vehículos: uno de cada cuatro suspende la ITV
- El golpe de una ola deja inconsciente a un joven en la playa de A Frouxeira, en Valdoviño
- Neumáticos al límite y marcas blancas, los indicadores de la crisis en los talleres de Galicia
- Investigado un conductor multirreincidente al volante sin carné y bajo los efectos de las drogas
- ¿Qué es el mar de ardora? El fenómeno que hace brillar las aguas de Galicia
- Insumisos al volante: circular sin carné en Galicia ya lleva a más conductores al banquillo que el alcohol y las drogas
- Fallece un hombre en Trabada (Lugo) al salirse de la vía con su coche y precipitarse por un desnivel