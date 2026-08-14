La demanda de ayudas para comprar vivienda desborda la previsión de la Xunta y obliga a duplicar el presupuesto

La demanda para comprar vivienda pública ha desbordado las previsiones de la Xunta. El pasado mes de abril se convocaron las ayudas para la adquisición de inmuebles situados en cascos históricos y de protección por un total de 2 millones de euros y las solicitudes presentadas superan ya el importe de este crédito presupuestario, cuando aún faltan dos meses además para que finalice el plazo (hasta el 15 de octubre). Esto ha obligado al Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) a duplicar los fondos hasta los 4 millones de euros.

Así lo recoge una resolución del Diario Oficial de Galicia (DOG) publicada este viernes. Son dos las líneas de ayuda que se amplían. Por un lado, hay subvenciones dirigidas a la compra de viviendas ubicadas en cascos históricos. Se habían presupuestado inicialmente 500.000 euros y ahora se añaden otros 280.000 euros. De manera que esta modalidad contará con 780.000 euros, un 56 por ciento más.

La otra línea es la que financia la compra de viviendas protegidas en régimen general, especial o concertado. De los 1,5 millones iniciales se pasa a un montante total de 3,2 millones de euros. Es decir, se incorporan 1,7 millones más, lo que supone un incremento del 115 por ciento.

Más del 86 por ciento de los nuevos fondos habilitados por la Xunta se destinan, por lo tanto, a la compra de vivienda protegida.

Comparativa con 2025

Ya el año pasado los fondos se habían quedado escasos y en septiembre tuvieron que incrementarlos, pero el aumento no fue tan elevado como en esta ocasión. Se pasó de 1,5 millones presupuestados inicialmente a 2,4 millones.

Tras la ampliación de crédito recogida en el DOG este viernes los fondos para comprar vivienda experimentan este año un incremento del 63 por ciento respecto a 2025. Si se tiene en cuenta solo la línea de ayudas para inmuebles protegidos, el incremento es de casi el doble.

La Xunta reconoce que su presupuesto inicial para este año no alcanza, pues el número de solicitudes presentadas susceptibles de obtener la ayuda en las dos modalidades supera el crédito inicialmente previsto.

Aumento de demanda

Esto se explica, por un lado, por las crecientes dificultades de las familias para acceder a una vivienda, pero también porque desde el Gobierno gallego se está impulsando la construcción de pisos protegidos. Además, hay otro factor que explica el incremento de solicitudes. En la convocatoria de este año se amplió el número de potenciales beneficiarios.

Así, por primera vez se extienden las ayudas a las viviendas protegidas de régimen concertado, que es una modalidad pensada para hogares con mayores niveles de renta (hasta 6,5 veces el IPREM: 68.250 euros brutos anuales) y admite también precios máximos más altos que las viviendas protegidas de régimen especial o general. Hasta 2025 solo se daban ayudas a las de régimen general o especial.

Otra de las novedades de la convocatoria de este año es que quienes solicitaron ayudas en 2025 y se quedaron sin ellas porque se agotó el crédito pueden volver a pedirlas en 2026, siempre que cumplan todos los requisitos.

Además, la Xunta eliminó en 2026 la modalidad de ayudas para la compra de viviendas en municipios de menos de 10.000 habitantes, que el pasado año contó con un presupuesto de 2,3 millones de euros.

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Lo que no cambia son las cuantías de las ayudas. En cascos históricos la subvención máxima puede ser de 12.800 euros para menores de 36 años, 10.800 para el resto y 15.000 si el inmueble está situado en un área Rexurbe. En el caso de una vivienda protegida el tope es de 20.000 euros por beneficiario de menos de 36 años si adquiere la vivienda en zonas de precios máximos como las ciudades. En todos los casos, no se financiará más allá el 20 por ciento del precio de adquisición.