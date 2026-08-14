La DGT prevé casi 850.000 desplazamientos en Galicia este fin de semana

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 840.000 desplazamientos por las carreteras gallegas durante la Operación Especial de Tráfico con motivo de la festividad del 15 de agosto, que arranca este viernes a las 15.00 horas y se prolongará hasta las 24.00 horas del domingo. En el conjunto de España, Tráfico estima 5,6 millones de desplazamientos durante estos tres días.

La operación coincide con el cambio de quincena de agosto, por lo que a los viajes habituales de salida y retorno se sumarán los desplazamientos hacia zonas del litoral, playas y segundas residencias, además de los movimientos vinculados a las fiestas patronales de este fin de semana como el San Roque de Melide, las fiestas de María Pita en A Coruña y la fiesta del Agua en Vilagarcía.

La DGT prevé que las primeras complicaciones aparezcan ya este viernes por la tarde, especialmente entre las 16.00 y las 23.00 horas, con intensidades elevadas y posibles retenciones en las salidas de los grandes núcleos urbanos y en las principales vías de acceso a las zonas turísticas.

El sábado 15 el tráfico será intenso desde primeras horas de la mañana, tanto en las salidas de las ciudades como en los itinerarios hacia la costa y las segundas residencias. A estos movimientos se añadirán los desplazamientos de corto recorrido hacia las playas.

El domingo, por su parte, se espera circulación conflictiva durante la mañana en las carreteras que conectan las poblaciones del litoral y en los accesos a las playas. Por la tarde comenzará el regreso de quienes finalizan sus días de descanso, con el periodo más complicado previsto entre las 18.00 y las 23.00 horas.

Un dispositivo reforzado

La DGT ha desplegado un dispositivo especial de regulación, ordenación y vigilancia para hacer frente al aumento de tráfico. En él participan agentes de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico, trabajadores encargados del mantenimiento de los equipos y de la instalación de medidas en carretera y servicios de emergencias.

Entre los medios disponibles figuran radares fijos y móviles, cámaras, furgonetas camufladas para controlar el uso del teléfono móvil y el cinturón de seguridad, helicópteros y drones. También circularán vehículos y motocicletas sin rotular para vigilar el comportamiento de los conductores.

En las zonas más conflictivas se podrán instalar carriles reversibles y adicionales mediante conos durante las horas de mayor afluencia, además de habilitarse itinerarios alternativos.

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La operación se pone en marcha después de un fin de semana que la propia DGT califica de «trágico», con 19 personas fallecidas en siniestros de tráfico. Por ello, Tráfico ha insistido en la necesidad de extremar la precaución, especialmente ante el consumo de alcohol y drogas al volante, y recuerda la importancia de utilizar el cinturón, respetar los límites de velocidad y la señalización incluso en desplazamientos cortos y conocidos.

Fuente: El Correo Gallego