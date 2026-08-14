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La enseñanza plurilingüe prosigue su expansión en el sistema educativo gallego: un total de 536 centros la ofertarán el próximo curso

La Xunta ultima el diseño de un programa alternativo que permita que los colegios sigan beneficiándose de los auxiliares de conversación

Vuelta al cole en un centro plurilingüe de Pontevedra.

Vuelta al cole en un centro plurilingüe de Pontevedra. / Gustavo Santos

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R. S. C.

Santiago

Seis nuevos centros se suman al modelo de enseñanza plurilingüe en el sistema educativo gallego, que contará así con 536 colegios e institutos que imparten hasta un tercio de su horario lectivo en lengua extranjera el próximo curso 2026/27 en las etapas de Infantil, Primaria, ESO o Bachillerato y FP.

Además de la media docena de centros que han decidido incorporarse a esta iniciativa, frente a los 16 de hace un año, otros dos apuestan por extender su participación en la misma a otras etapas, lo que, según la Consellería de Educación, «confirma el incremento progresivo de este modelo, voluntario para los centros, desde su puesta en marcha».

Las nuevas incorporaciones incluyen cuatro colegios y un instituto de Pontevedra: el IES Valadares de Vigo se incorpora en la ESO, mientras que el Colexio Antonio Blanco Rodríguez, en Covelo, lo hace en Primaria, como el Colexio Balaídos, de Vigo, y el Colexio de Ardán, en Marín, lo hace en Infantil.

Aparte de los centros plurilingües, la Consellería ofrece la posibilidad de contar con secciones bilingües, en las que un grupo de alumnos cursa un área, materia o módulo de manera bilingüe. En el nuevo curso, serán 4.500 las secciones autorizadas por la Administración gallega.

Claves en la inserción de FP

Asimismo, un total de 197 ciclos y másteres de Formación Profesional de una cuarentena de centros desarrollarán parte de su currículo en una lengua extranjera (inglés, francés o portugués) en 2026/27. En concreto, detalla el departamento que dirige Román Rodríguez, son 93 grupos de ciclos plurilingües y 5 másteres, que se iniciarán el próximo curso, y que se suman a los 99 que comenzaron el año pasado y que continuarán con la modalidad a partir de septiembre en segundo curso.

Respecto a la incorporación del modelo plurilingüe en el ámbito de los ciclos formativos, la Xunta resalta que no solo ayuda a que el alumnado mejore sus destrezas lingüísticas, sino que también «refuerza» su inserción laboral.

En lo tocante a enseñanzas artísticas, solo dos escuelas (A Coruña y Lugo) se animan a impartir dos ciclos plurilingües, pero las secciones ascienden ya a 17.

Auxiliares de conversación

Por otra parte, la Consellería de Educación asegura que «está ultimando» el diseño de un modelo alternativo de dotación de auxiliares de conversación que sustituya la vía vigente hasta ahora a través del Ministerio de Educación, después de que verse «obligada» a abandonarla debido a la «falta de seguridad jurídica» de la misma, con el riesgo de multas millonarias para las comunidades.

Galicia intentó primero que el Gobierno gestionase directamente el programa ofreciéndole los fondos precisos, pero el Ejecutivo central desechó esa posibilidad.

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Fuente: Faro de Vigo

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