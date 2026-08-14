La Xunta aumenta casi un 20% la ayuda máxima para que las personas con dependencia contraten asistentes personales

La Xunta eleva cerca de un 20% el tope de la ayuda para que las personas con un grado de dependencia II o III puedan contratar asistentes personales. La prestación, destinada a sufragar el coste de este apoyo profesional, podrá alcanzar a partir de ahora los 2.233 euros mensuales, frente a los 1.865 fijados hasta el momento en su modalidad ordinaria. En el caso de la denominada asistencia de especial dedicación, esta cifra aumenta hasta los 2.485 euros.

Concretamente, la legislación gallega, que desarrolla la Ley estatal de Dependencia, contempla esta prestación económica de asistencia personal en determinados casos, de modo que un profesional ayude a la persona dependiente a desarrollar un proyecto formativo, laboral u ocupacional y, en general, a ganar autonomía en las actividades de la vida diaria.

Ahora, según se ha publicado este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), se actualiza la cuantía máxima que podrán cobrar estas personas cada mes, y se hace de forma retroactiva: tal y como explican desde la Consellería de Política Social, el cambio se aplica desde el 1 de mayo de 2025. La actualización de las cuantías se realizará de oficio, por lo que las personas que ya tengan reconocida la prestación no tendrán que solicitar el incremento ni realizar ningún trámite específico para percibir los atrasos.

Este aumento del tope máximo de la ayuda está directamente relacionado con el incremento de los costes salariales, y aplica únicamente para la abonada a las personas con un grado de dependencia II o III. Desde 2023, este tope estaba fijado en los 1.865 euros mensuales, y ahora pasa a ser de 2.233, un 19,73% más. Por su parte, en los casos en que una parte relevante de la asistencia se preste en horarios de especial dedicación —como noches, fines de semana o festivos—, el máximo aumenta de 2.085 a 2.485 euros mensuales, un 19,2%.

De este modo, una persona que estuviese cobrando el máximo de 1.865 € al mes podría recibir en torno a 5.500 euros en atrasos, y alguien que percibiese el máximo de especial dedicación, alrededor de 6.000.

Noticias relacionadas

Para acceder a esta prestación, además de tener un grado de dependencia reconocido, es imprescindible que el Programa Individual de Atención (PIA) reconozca la necesidad de este recurso. Esto es, que la Xunta lo determine necesario. Asimismo, este dinero, que se cobra mensualmente, debe dedicarse únicamente a la contratación de dicha asistencia, y acreditarse el gasto.

Fuente: Faro de Vigo