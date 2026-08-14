La Xunta descarta restringir el uso de fertilizantes en zonas con contaminación, salvo que sea de origen agrario

La Xunta no limitará el uso de fertilizantes en zonas contaminadas por nitratos salvo que se acredite que el origen del problema es agrario. Así lo plasma en un nuevo proyecto de decreto, en fase de borrador, que le da amparo legal para evitar declarar zonas vulnerables e imponer restricciones a la utilización de abonos, tal y como obliga la normativa estatal, salvo que disponga de datos que certifiquen que efectivamente las actividades agroganaderas son las responsables.

El Gobierno, en cumplimiento de una directiva comunitaria, obliga a medir el nivel de nitratos en el agua. En 2022 incluso endureció los umbrales para determinar que una zona está contaminada: deben superarse los 25 miligramos por litro en las aguas superficiales y los 37,5 miligramos por litro en las subterráneas (antes el límite estaba fijado en 50mg/l para ambos casos). Si esto sucede, las comunidades autónomas deben declarar esas áreas como vulnerables y activar un plan de actuación que incluye restricciones al uso de fertilizantes.

Según los mapas de localización de aguas afectadas elaborados por el Ministerio para la Transición Ecológica, en Galicia habría siete zonas que superaban los umbrales establecidos —cinco en A Coruña, una en Pontevedra y otra en Ourense—, y que aglutinan a 25 concellos.

Pero la Xunta se niega a imponer restricciones a los agricultores y ganaderos de estas zonas y defiende que no se ha probado que la contaminación por nitratos sea de origen agrario. Para determinar las causas, la Consellería de Medio Rural esgrime que el Ministerio para la Transición Ecológica debe elaborar un estudio de las presiones agropecuarias, urbanas y otras, que puedan considerarse significativas, así como de los impactos registrados en sus aguas. Y este informe, según la Xunta, no se ha terminado.

Sentencia de la UE

Además, esgrime que hubo una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 14 de marzo de 2024 que advirtió de la «deficiente implementación de la directiva de nitratos en España», pero aclara que, en el caso de Galicia, el fallo no cuestionó la ausencia de zonas vulnerables, pues concluyó que se debía partir del «presupuesto previo del origen agrario de la contaminación».

«La sentencia insiste en que solo se exige cuando los compuestos nitrogenados de origen agrario detectados en ese punto de medición contribuyan de forma significativa a la contaminación por nitratos», esgrime la Xunta en el borrador del proyecto de decreto en el que determina las actuaciones dirigidas a reducir y evitar la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias, que está en exposición pública.

Por esta razón, en esta normativa se establece que la comunidad autónoma designará zonas vulnerables «previa acreditación en el expediente de que los nitratos de origen agrario contribuyen significativamente a la contaminación» de las aguas. Una vez demostrado este extremo, se actuará sobre todas aquellas superficies cuya escorrentía fluya hacia estas masas de agua y contribuya, aunque sea mínimamente, a su contaminación.

Medio Rural elaborará además «uno o varios códigos de buenas prácticas» en el sector agroganadero, que serán de aplicación voluntaria, salvo en el caso de que se declare una zona vulnerable, pues, en ese caso, será de obligado cumplimiento.

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Y además en estas áreas, donde se confirme que se superan los niveles de nitratos de origen agrario, la Xunta elaborará un plan de actuación para «prevenir y reducir» la contaminación.