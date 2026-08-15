El BNG denuncia que la Xunta excluye a los campamentos municipales de las ayudas de Bono Concilia

El BNG reclama a la Xunta que rectifique y permita que las familias que ya han pagado campamentos de verano organizados por los ayuntamientos puedan acogerse al Bono Concilia Familia, después de que, según denuncia la formación nacionalista, el Gobierno gallego haya decidido excluir este tipo de actividades municipales de la convocatoria de 2026.

La portavoz de Infancia y Familia del BNG en el Parlamento gallego, Ariadna Fernández, advierte de que el cambio está generando incertidumbre entre familias que matricularon a sus hijos en campamentos municipales durante los meses de junio y julio contando con la posibilidad de solicitar posteriormente la ayuda autonómica. Según explica el Bloque, algunos concellos habían trasladado a los usuarios esa posibilidad y están facilitándoles ahora los justificantes de pago y asistencia necesarios para tramitar el bono.

Los nacionalistas sostienen que la exclusión afecta específicamente a las actividades de conciliación organizadas directamente por los ayuntamientos, mientras que pueden seguir entrando en el programa las promovidas por entidades privadas o sociales. Fernández acusa por ello a la Xunta de establecer una diferencia en función de quién organiza el campamento y de perjudicar a quienes optan por los recursos municipales.

«En muchos casos es la alternativa más accesible económicamente y con una cobertura territorial más amplia», señala la diputada, que considera que la medida supone una nueva penalización a los concellos y a los servicios públicos.

El BNG critica además que las bases definitivas del Bono Concilia Familia de 2026 no se hayan publicado antes del desarrollo de buena parte de los campamentos estivales y cuestiona la información facilitada previamente tanto a las administraciones locales como a las familias. «Si la Xunta quería cambiar las condiciones del programa, tenía que informar con suficiente antelación», sostiene Fernández.

Los motivos

La formación reclama al Ejecutivo gallego que explique cuáles son los criterios técnicos y económicos que justifican que los campamentos municipales dejen de estar incluidos en las ayudas y que publique de forma inmediata las condiciones definitivas de la convocatoria, especificando qué actividades pueden recibir financiación.

El Bloque pide, en particular, que la exclusión no afecte a las familias que ya abonaron actividades municipales durante junio y julio. Su propuesta pasa por permitirles solicitar el Bono Concilia en las mismas condiciones que aquellas que contrataron campamentos promovidos por empresas privadas u otras entidades.

«No puede trasladar ahora las consecuencias de un cambio de criterio a las personas que ya pagaron los campamentos», critica Fernández. El BNG sostiene que «cientos de familias» podrían haberse quedado fuera de la ayuda, aunque la nota difundida por la formación no aporta una cifra concreta de afectados.