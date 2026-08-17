Decomiso récord de artes ilegales en Galicia: 656 aparejos retirados del mar en solo una semana
El equipo de Gardacostas gallego incautó en los últimos siete días 263 kilos de pescado y marisco durante los operativos de control
El pulpo destaca entre las especies más codiciadas por los furtivos
R.S.C.
El servicio de Gardacostas de Galicia decomisó 263,4 kilos de pescado y marisco y 656 artes de pesca y marisqueo ilegales o antirreglamentarias durante los controles realizados en el litoral gallego en la última semana, entre el 10 y el 16 de agosto. Los operativos se saldaron además con 46 actas de presunta infracción e incautación.
Los controles, desarrollados tanto por tierra como por mar, se llevaron a cabo en las distintas rías gallegas y contaron con la participación de las unidades de Portosín, Vilaxoán, Vigo, A Coruña, Muxía, Ferrol y Celeiro, además de los Servicios Centrales. En algunos dispositivos colaboraron también la Policía Autonómica y la Guardia Civil, a través del Seprona y Tráfico.
Entre los aparejos retirados destacan 503 nasas destinadas a la captura de pulpo, nécora, camarón y centolla, además de 129 cacharros para el pulpo. Los agentes localizaron también 25 piezas de redes de enmalle —12 trasmallos, diez vetas y tres miños—, 15 nasas tipo voitirón y un vivero. También fueron requisadas herramientas manuales como sachos, rasquetas y trueles.
Por especies, el pulpo fue el producto que acumuló un mayor volumen de decomisos, con 117,7 kilos, entre capturas consideradas antirreglamentarias y producto congelado sin trazabilidad. Le siguieron la centolla, con 40 kilos decomisados en la ría de Vigo, la nécora, con 31 kilos, y el pancho bicudo, del que se interceptaron 30,2 kilos sin documentación en Vilaboa.
Los agentes también intervinieron más de 35 kilos de distintos bivalvos, entre ellos almeja japonesa, babosa, fina y navaja. En cantidades menores se decomisaron además percebe, calamar, sepia, bogavante, raya, sargo y maragota.
La mayor parte de los ejemplares que fueron encontrados vivos durante las inspecciones fueron devueltos al mar. En el caso de las capturas aptas para el consumo que no podían ser reincorporadas al medio, estas fueron entregadas a centros benéficos y comedores sociales. Los aparejos fueron retirados por encontrarse sin identificar, en zonas no autorizadas o por incumplir la normativa vigente sobre pesca y marisqueo.
Fuente: El Correo Gallego
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