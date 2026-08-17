Las muertes por calor en Galicia se desploman un 80% en comparación al agosto del al año pasado

Galicia está viviendo un agosto muy distinto al del año pasado en lo que al impacto del calor sobre la mortalidad se refiere. Después de llegar al final de julio con el peor arranque de verano de, al menos, la última década, las muertes atribuibles a las altas temperaturas se han desplomado en la comunidad durante la primera mitad de agosto. El descenso ronda el 80 % respecto al mismo periodo de 2025.

Así se desprende de las estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), dependiente del Instituto de Salud Carlos III. Durante los primeros quince días de agosto, el sistema atribuye al exceso de temperatura 31 fallecimientos en Galicia. La cifra contrasta con la registrada a estas alturas del mes el verano pasado, cuando el impacto del calor fue muy superior y en la comunidad se identificaron 150 muertes atribuibles al calor. Son 119 muertes de diferencia, esto es, un 79,3% menos.

La evolución gallega va, además, a contracorriente de la del conjunto de España. Entre el 1 y el 15 de agosto se estimaron en el país 1.108 muertes asociadas a las altas temperaturas, frente a las 962 del mismo periodo de 2025. Son 146 más, lo que supone un incremento de alrededor del 15%. El balance nacional de esta primera quincena es, de hecho, el tercero más elevado desde que funciona la serie de MoMo, únicamente por detrás de 2018, cuando se contabilizaron 1.197 fallecimientos atribuibles al calor, y de 2022, con 1.225.

En Galicia ocurre justamente lo contrario. El alivio de agosto está frenando una temporada que hasta entonces avanzaba a niveles récord. Entre el 15 de mayo y el 31 de julio, la comunidad acumuló 233 muertes atribuibles al exceso de temperatura, frente a 193 en ese mismo periodo de 2025. Es decir, un 21% más. El ritmo hasta julio equivalía a prácticamente tres muertes diarias asociadas al calor, muy por encima de la una al día que se registraban en el mismo periodo hace una década.

Ese comportamiento había situado a 2026 camino de convertirse en el verano con mayor mortalidad asociada al calor de la serie reciente. Sin embargo, el fuerte descenso de agosto ha cambiado por ahora esa trayectoria y mantiene a 2025 como el año con el balance más elevado en el periodo comparable.

En el conjunto de España, la temporada continúa siendo especialmente dura. Desde la activación del Plan Calor de este año, MoMo estima 4.191 fallecimientos relacionados con las altas temperaturas: 123 desde el 22 de mayo, 936 en junio, 2.024 en julio y 1.108 durante la primera quincena de agosto.

La mortalidad se concentra sobre todo entre las personas de mayor edad. De las 1.108 muertes estimadas en España durante la primera mitad de agosto, 1.070 correspondieron a mayores de 65 años y 659 a personas de más de 85. Por sexos, 670 fueron mujeres y 438 hombres.

Noticias relacionadas

Por comunidades, Cataluña concentra con mucha diferencia el mayor número de fallecimientos de esta primera mitad de agosto, con 575. Le siguen Andalucía, con 105; Canarias, con 75; la Comunidad Valenciana, con 56; Castilla y León, con 53; y Castilla-La Mancha, con 41.

Fuente: Faro de Vigo