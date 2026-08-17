Las obras en la A-6 de Becerreá (Lugo) provocan seis kilómetros de colas en plena operación salida

Las obras de rehabilitación de la A-6 están provocando este lunes retenciones de varios kilómetros en Becerreá (Lugo), coincidiendo con la operación salida de la segunda quincena de agosto. La congestión afecta a unos seis kilómetros de la autovía en sentido Madrid, entre los puntos kilométricos 460 y 455,3, según la información de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La circulación permanece cortada en este tramo de la A-6 y los vehículos son desviados por la N-VI debido a los trabajos que está ejecutando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para rehabilitar estructuralmente la autovía entre los kilómetros 407 y 480,5, a caballo entre las provincias de Lugo y León. Para más inri, las retenciones se producen en una jornada de especial intensidad en las carreteras gallegas por el incremento de desplazamientos asociado a la segunda quincena de agosto, uno de los periodosde mayor tráfico del verano.

El PP reclama explicaciones

En respuesta, el PP de Lugo ha trasladado el "malestar" de vecinos, viajeros y transportistas por las retenciones y ha cuestionado la organización del dispositivo habilitado con motivo de las obras. Los populares también critican la falta de comunicación del Gobierno central con los ayuntamientos afectados.

"No criticamos lo que se hace porque, de hecho, llevamos mucho tiempo reclamando obras de mejora del firme de la A-6 en la provincia, sino que criticamos el cómo, las formas: la falta de organización y, sobre todo, la falta de comunicación del Gobierno central con los ayuntamientos", han señalado.

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Representantes del PP lucense en el Congreso y en el Senado pedirán explicaciones al Gobierno por lo que consideran una "mala ejecución" del plan de movilidad diseñado mientras se desarrollan los trabajos de rehabilitación. Los populares reclaman además que se revise el dispositivo de tráfico para evitar que las obras generen nuevas retenciones y "prejuicios" tanto a los vecinos de la comarca como a los conductores que utilizan esta vía para sus desplazamientos.

Fuente: El Correo Gallego