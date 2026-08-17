El tiempo en A Coruña: comienza la semana con temperaturas sin cambios y cielos despejados

Este lunes comienza una nueva semana con la influencia de las altas presiones sobre A Coruña, con circulación del noreste y con una masa de aire muy cálido que afecta a la comunidad y que obligará a activar la alerta roja en zonas del interior de Pontevedra y la montaña de Ourense.

Según la previsión de Meteogalicia, habrá nieblas y nubes bajas a primeras horas del día, que se irán disipando progresivamente, dejando los cielos muy despejados en general.

Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, los termómetros se moverán entre los 19º de mínima y los 25º de máxima, mientras que los vientos soplarán del noreste moderados en general.

Este episodio de calor continuará hasta el martes y, según la previsión de MeteoGalicia, será el miércoles cuando empiecen a bajar.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: