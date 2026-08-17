Incendios
Vigilantes y emisoristas del SPIF reclaman subir de categoría y acceder a la jubilación anticipada
Los funcionarios piden pasar de C2 a C1 y el personal laboral del grupo V al III, además de que se estudie aplicarles coeficientes reductores por penosidad y riesgo
R. S. C.
Los vigilantes y emisoristas del Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de la Xunta reclama un reconocimiento profesional acorde a sus funciones reales que, advierten, van mucho más allá de «la simple observación desde una torre».
Así lo señala el colectivo en un comunicado en el que reclaman una reunión con la Xunta tras hacer una encuesta interna que «demuestra un levado descontento» entre los trabajadores: el 96% está a favor de «adoptar medidas de presión» si no se atienden sus reivindicaciones. Principalmente, piden una negociación específica sobre la clasificación profesional de los vigilantes y emisoristas. En el caso del personal funcionario, que se estudie el paso del subgrupo C2 al C1; y en el laboral, del V al III. Además, reclaman que se valore si pueden beneficiarse de un coeficiente reductor de la edad de jubilación por penosidad, peligrosidad, exposición, horarios y estrés, y que se promueva la promoción y el desarrollo profesional para «evitar que personas con años de experiencia y conocimiento especializado del territorio se queden sin posibilidad de progresar».
«Antes de que un incendio llegue a los medios de extinción, tiene que ser detectado, localizado y comunicado. En esa primera fase nuestro trabajo es fundamental», reivindican, aseverando que «si el operativo cambia, el reconocimiento profesional también debe evolucionar». En este sentido, recuerdan que el servicio ha atravesado importantes cambios en las funciones y los medios empleados, especialmente por la incorporación de herramientas tecnológicas, como cámaras, sistemas de detección automática, geolocalización o inteligencia artificial. Estas, en todo caso, no deben usarse para infravalorar el trabajo humano, sino para complementarlo, insisten.
«No pedimos privilegios. Pedimos que se reconozca profesionalmente el trabajo que realmente hacemos»; zanjan, lamentando que la Xunta presuma de un servicio que mantiene en «personal precario».
Fuente: Faro de Vigo
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