La Xunta revisa en masa las concesiones de agua: solo este año tramita la extinción de más de un millar

En plena alerta por sequía, con restricciones al consumo ya en varios concellos, la Xunta se encuentra inmersa en un proceso de revisión masiva de las concesiones de aguas. Desde enero ha iniciado los trámites para la extinción de más de un millar de derechos de aprovechamiento, que incluyen diversos usos, desde abastecimiento, riego, ganadería, aprovechamientos hidroeléctricos hasta derechos antiguos vinculados a molinos y pequeñas instalaciones tradicionales.

El volumen de expedientes para revocar estas concesiones triplica ya en los ocho primeros meses de este año todos los procedimientos se iniciaron en 2025: un total de 313. Se está registrando, por lo tanto, una depuración exhaustiva y una actualización de los derechos del agua.

Según explican desde la Consellería de Medio Ambiente, este incremento se explica a raíz de la contratación de un servicio para regularizar las inscripciones del Rexistro de Augas en la Demarcación Hidrográfica Galicia-Costa. Esto implica tramitar la extinción tanto de los derechos de los aprovechamientos cuyo plazo haya vencido, como también revocar aquellas concesiones que se consideran caducadas porque no se capta agua desde al menos tres años consecutivos, bien sea por causas imputables al titular o por incumplimiento de alguna de las condiciones que se exigen para la autorización.

La intención de Aguas de Galicia es revisar más de 19.000 expedientes correspondientes a las concesiones en vigor para comprobar que estos permisos se adecuan a la normativa y cumplen con todos los requisitos, además de identificar nuevas captaciones o usos y proceder a su regularización o descartar las autorizaciones ya caducas. Por ello, se contrató a una empresa que realizará más de 10.000 inspecciones de campo para verificar in situ la explotación de los recursos subterráneos y superficiales del agua.

El procedimiento de extinción de estos aprovechamientos de agua se inicia con una visita de reconocimiento, para la que se cita al Concello en el que radican las instalaciones y, por esta razón, se están enviando numerosas comunicaciones de Augas de Galicia a los diferentes ayuntamientos que aparecen reflejadas en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Centrales hidroeléctricas y molinos

Desde enero se publicaron 110 anuncios en el DOG, pero cada uno de ellos puede incluir la revisión de varias concesiones: en total suman 1.037. Y este proceso de depuración no se limita solo a pequeños aprovechamientos domésticos o agrarios. Así, por ejemplo, uno de los expedientes de mayor volumen es el vencimiento del aprovechamiento hidroeléctrico de Naturgy en el Tambre que afecta a los concellos de Brión, Negreira y Noia, con un caudal concedido de 77.300 litros por segundo entre Tambre I, II y III.

Se trata de un procedimiento de especial relevancia por la magnitud de las infraestructuras implicadas y por su incidencia en la dinámica fluvial del Tambre. Con la reversión de esta concesión, la Xunta pasa a ser propietaria del aprovechamiento hidroeléctrico. Podrá volver a adjudicar la central a otra empresa a cambio de un canon. Naturgy, sin embargo, recurrió la caducidad.

De forma paralela, sin embargo, la Xunta tramita una nueva solicitud para la concesión de una central hidroeléctrica reversible en el Tambre, que permite el almacenamiento de energía.

Pero además de estas grandes infraestructuras hay numerosos usos tradicionales como antiguos molinos que han permanecido durante décadas en el registro de la Xunta y que ahora están en fase de ser revocados. Así, en Pontevedra, por ejemplo, hay casos en A Estrada o Silleda.

La Consellería de Medio Ambiente explica que cuando una concesión se extingue puede volver a solicitarse de nuevo. «Pero los interesados tendrán que pedirlo y seguir el procedimiento».

Nuevas concesiones

Sin embargo, mientras en lo que va de año se tramitan más de un millar de extinciones de aprovechamientos de agua, las solicitudes de nuevas concesiones son muchas menos. Hasta el 13 de agosto apenas fueron cuarenta y Pontevedra concentra la mayoría, el 62 por ciento. Entre las peticiones hay abastecimientos, usos ganaderos, riego, usos domésticos, industria, acuicultura y proyectos energéticos.

Las solicitudes de nuevas concesiones avanzan este año a menor ritmo que en 2025, pues en el pasado ejercicio se pidieron 101.

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Augas de Galicia tramita también renovaciones de aprovechamientos de aguas. Entre enero y agosto se iniciaron 18 procedimientos, 17 de ellos en la provincia de Pontevedra. Entre ellos, hay 13 autorizaciones con veinte años o más. La más antigua es una concesión de Redondela otorgada en 1998.