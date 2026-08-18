Fly2Galicia pone a la venta vuelos a ocho destinos desde el aeropuerto de Santiago

Fly2Galicia, la nueva compañía aérea que empezará a operar en el aeropuerto de Santiago el próximo 1 de diciembre, ha puesto a la venta en su página web a primera hora de la tarde de este martes billetes para volar de manera directa a ocho destinos: Bruselas, Praga, Múnich, Venecia y Milán como conexiones internacionales; y Zaragoza, Alicante y Granada en el ámbito doméstico.

La aerolínea, que inició su andadura pública con una campaña en redes sociales el pasado mes de abril, comercializa ya vuelos con precios en algunos trayectos desde 19 euros a las tres ciudades españolas, y desde 39 euros a las urbes extranjeras. Así, seleccionando la tarifa más básica -incluye una bolsa de cabina de hasta 8 kilos-, podían adquirirse billetes para el viaje inaugural a Zaragoza el 1 de diciembre y regresar el día 4 por unos 53 euros. El precio para ir y volver a Milán en las mismas fechas se sitúa en torno a los 80 euros.

Optimismo empresarial y turístico

El aterrizaje de esta aerolínea en Lavacolla y la apertura de la base de Wizz Air el 17 de diciembre, con vuelos ya a la venta desde noviembre, generan expectativas muy positivas en los sectores turísticos y empresariales de cara a final de año y al arranque del Xacobeo 2027. Así lo expresaron a este diario José Antonio Liñares, de la Unión Hotelera Compostela, y José Fernández Alborés, de la Asociación Área Empresarial do Tambre.

La buena acogida es compartida por la Cámara de Comercio de Santiago. Su Secretaria General, Rosa Mary Cardeso, señala que "es una excelente noticia para el tejido económico de Santiago y de toda Galicia, especialmente tras la incertidumbre generada por la salida de Ryanair y la retirada de su base operativa". Cardeso añade la llegada de nuevos operadores "responde directamente a las necesidades de conectividad que veníamos reivindicando desde la Cámara en el Comité de Coordinación Aeroportuaria".

En este sentido, indica que la apuesta de Wizz Air "es especialmente relevante por la dimensión del proyecto y por el establecimiento de una base operativa en Santiago". En cuanto a Fly2Galicia, también hace una "valoración muy positiva", aunque matiza que "habrá que esperar a ver cómo se concreta definitivamente".

Cardeso destaca que la importancia de estas nuevas rutas "va mucho más allá del incremento del número de pasajeros". Así, recuerda que un aeropuerto bien conectado "es una infraestructura estratégica para la competitividad económica de un territorio: facilita los desplazamientos empresariales, favorece la internacionalización, mejora la capacidad para atraer inversiones y talento y permite competir por congresos, eventos y actividad económica".

A Coruña demanda coordinación

Por su parte, el concejal de Cultura y Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, ha demandado este lunes coordinación aeroportuaria ante la oferta duplicada entre los aeropuertos de Alvedro y Lavacolla y ha opinado que la apuesta de Fly2Galicia, que acaba de anunciar destinos desde Santiago, es "muy arriesgada y a corto plazo".

El aeropuerto coruñés de Alvedro sumará destinos a Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante -recientemente licitados- y a Estambul, Lisboa, Londres y París -pendientes de licitación-, que se añaden a las conexiones con Barcelona, Gran Canaria, Madrid y Tenerife Norte en el Estado español y Ginebra (Suiza) y Milán Malpensa (Italia) como destinos internacionales.

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La nueva compañía de bajo coste ha ofrecido vuelos entre Santiago de Compostela y Alicante, Granada y Zaragoza, además de Bruselas, Milán, Múnich, Praga y Venecia.

Fuente: El Correo Gallego