Galicia llega a los 43.000 beneficiarios del Bono Coidado no Fogar

Galicia acaba de alcanzar los 43.000 beneficiarios del Bono Coidado no Fogar y «se consolida como referente en la atención a la dependencia en España». Así lo sostienen desde la Consellería de Política Social con unos datos que suponen que un mes se vean beneficiados por la iniciativa dos mil personas más. Con todo, la intención anunciada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, es alcanzar los 50.000 usuarios antes de que finalice la legislatura, es decir, en un año y medio más.

Desde la Administración gallega destacan que esta medida pionera y «única» en todo el Estado, puesta en marcha por la Xunta hace dos años como «parte del compromiso del Gobierno gallego con la atención a la dependencia», posibilita que las personas dependientes puedan recibir cuidados en su hogar.

Según la Xunta, el Ejecutivo autonómico ha destinado este año 179 millones de euros para esta prestación, la mitad más que durante el pasado ejercicio.

¿Qué es?

El Bono Coidado no Fogar consiste en que la Xunta facilita una ayuda de 5.000 euros al año (416 euros por mes) para los dependientes que son cuidados en sus domicilios por un familiar o cualquier otra persona de su entorno. Esta aportación es, además, para todas las personas, con independencia del grado de dependencia que tengan reconocido y de su nivel de renta.

Según destacan desde el Ejecutivo autonómico, en la actualidad Galicia es una de las comunidades líderes en la ratio de atención a la dependencia, con más de 97.000 personas recibiendo algún servicio o prestación.

Con todo, la Xunta vuelve a urgir a un mayor compromiso al Gobierno central recordando que, pese al anuncio de que este va a comenzar a aportar el 50% de financiación que le corresponde según lo fijado en la Ley de Dependencia, la realidad es que año tras año el Ejecutivo central fue rebajando su aportación, hasta situarse actualmente en un 32%.

Fuente: Faro de Vigo