Muere un marinero del cerco en un accidente mientras faenaba en las Cíes
El hombre, de 61 años y vecino de Ribeira, sufrió un accidente operacional con la maquinilla a bordo de «Playa de Cesantes»
Trágico accidente en un pesquero de la ría de Vigo. Un marinero de 61 años, vecino de Ribeira, ha fallecido esta madrugada cuando estaba trabajando a bordo del cerquero Playa de Cesantes. Según explican desde Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), el motivo fue un accidente operacional con la maquinilla del barco cuando la tripulación estaba faenando.
Desde el pesquero se dio la alerta sobre el accidente a las 00.22 horas, cuando el barco se encontraba a 1,2 millas al suroeste de Punta Couso. Según apunta Salvamento, en aquel momento se solicitaba la evacuación urgente del marinero, mientras el barco ya tomaba rumbo a tierra.
Desde el Centro de Coordinación de Salvamento de Vigo se le pidió al helicóptero Pesca 1, ya en vuelo, que se mantuviera en zona, este no llegó a intervenir. El Playa de Cesantes atracó en O Berbés pasadas las 2 de la madrugada, donde estaban esperando efectivos de la Guardia Civil y donde se pudo confirmar el fallecimiento del hombre.
Fuentes de la Benemérita explican que el forense procedió al levantamiento del cadáver a la llegada del barco a Vigo, donde estaba esperando la Policía Judicial de la Guardia Civil.
Las fuentes del sector pesquero consultadas desconocen cómo se pudo producir exactamente el accidente, pero explican que el marinero, de origen extranjero y vecino de Ribeira, se encontraba en muy mal estado. «No hubo nada que hacer», señalan.
El Playa de Cesantes pertenece a un armador de esta parroquia de Redondela. Tiene 19,25 metros de eslora, 56,33 GT (gross tonnage o tonelaje bruto) y está construido en acero. Fue dado de alta en el registro de flota del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 2004.
Fuente: Faro de Vigo
- El tiempo en A Coruña: las nubes altas de la mañana darán paso al cielo despejado por la tarde
- Unas orcas hunden un velero a 1,3 millas de Estaca de Bares, en el norte de la provincia de A Coruña
- El golpe de una ola deja inconsciente a un joven en la playa de A Frouxeira, en Valdoviño
- Investigado un conductor multirreincidente al volante sin carné y bajo los efectos de las drogas
- ¿Qué es el mar de ardora? El fenómeno que hace brillar las aguas de Galicia
- Insumisos al volante: circular sin carné en Galicia ya lleva a más conductores al banquillo que el alcohol y las drogas
- Fallece un hombre en Trabada (Lugo) al salirse de la vía con su coche y precipitarse por un desnivel
- Galicia, en el mapa negro del alcohol al volante: suma una de cada cuatro multas de toda España