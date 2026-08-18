El tiempo en A Coruña: entra aire cálido y viento fuerte este martes en el litoral atlántico

Este martes, A Coruña estará bajo influencia anticiclónica, con circulación del nordeste y entrada de aire cálido de latitudes inferiores, según el pronóstico de MeteoGalicia.

Con esta situación, se esperan cielos soleados o con pocas nubes en general .

Las temperaturas mínimas continuarán sin grandes cambios, con termómetros que irán de los 18º de mínima a los 26º de máxima.

Los vientos soplarán del norte-nordeste, moderados en general.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: