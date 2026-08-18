El tiempo en A Coruña: entra aire cálido y viento fuerte este martes en el litoral atlántico
La influencia anticiclónica dejará hoy cielos soleados o con pocas nubes, con termómetros que se moverán entre los 18º de mínima y los 26º de máxima
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Este martes, A Coruña estará bajo influencia anticiclónica, con circulación del nordeste y entrada de aire cálido de latitudes inferiores, según el pronóstico de MeteoGalicia.
Con esta situación, se esperan cielos soleados o con pocas nubes en general .
Las temperaturas mínimas continuarán sin grandes cambios, con termómetros que irán de los 18º de mínima a los 26º de máxima.
Los vientos soplarán del norte-nordeste, moderados en general.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 18º 26º
- Lugo 16°C 30°C
- Vigo 20°C 35°C
- Ferrol 18°C 29°C
- Santiago 17°C 32°C
- Pontevedra 19°C 37°C
- Ourense 19°C 42°C
- El tiempo en A Coruña: las nubes altas de la mañana darán paso al cielo despejado por la tarde
- Unas orcas hunden un velero a 1,3 millas de Estaca de Bares, en el norte de la provincia de A Coruña
- El golpe de una ola deja inconsciente a un joven en la playa de A Frouxeira, en Valdoviño
- Investigado un conductor multirreincidente al volante sin carné y bajo los efectos de las drogas
- ¿Qué es el mar de ardora? El fenómeno que hace brillar las aguas de Galicia
- Insumisos al volante: circular sin carné en Galicia ya lleva a más conductores al banquillo que el alcohol y las drogas
- Fallece un hombre en Trabada (Lugo) al salirse de la vía con su coche y precipitarse por un desnivel
- Galicia, en el mapa negro del alcohol al volante: suma una de cada cuatro multas de toda España