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El tiempo en A Coruña: entra aire cálido y viento fuerte este martes en el litoral atlántico

La influencia anticiclónica dejará hoy cielos soleados o con pocas nubes, con termómetros que se moverán entre los 18º de mínima y los 26º de máxima

Un joven se refresca en las duchas de la playa de Riazor.

Un joven se refresca en las duchas de la playa de Riazor. / Carlos Pardellas

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RAC

Este martes, A Coruña estará bajo influencia anticiclónica, con circulación del nordeste y entrada de aire cálido de latitudes inferiores, según el pronóstico de MeteoGalicia.

Con esta situación, se esperan cielos soleados o con pocas nubes en general .

Las temperaturas mínimas continuarán sin grandes cambios, con termómetros que irán de los 18º de mínima a los 26º de máxima.

Los vientos soplarán del norte-nordeste, moderados en general.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 18º 26º
  • Lugo 16°C 30°C
  • Vigo 20°C 35°C
  • Ferrol 18°C 29°C
  • Santiago 17°C 32°C
  • Pontevedra 19°C 37°C
  • Ourense 19°C 42°C

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