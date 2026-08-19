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Heridos un adulto y un niño en un accidente en un quad en Coristanco

El accidente tuvo lugar a la altura de Agualada

El adulto fue evacuado en helicóptero con heridas de consideración

Helicóptero de Urgencias Sanitarias.

Helicóptero de Urgencias Sanitarias. / LOC

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RAC

Un adulto y un niño han resultado heridos al salirse de la vía el quad en el que circulaban por Coristanco.

El 112 Galicia ha informado de que el accidente se produjo sobre las 19:30 horas del martes, momento en el que se dio aviso a 061, Guardia Civil, GES de Ponteceso, Protección Civil y Bomberos de Bergantiños.

Sucedió en el lugar de Outeiro, kilómetro 18, en Agualada, en el ayuntamiento coruñés de Coristanco.

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El adulto presentaba heridas de consideración, por lo que fue evacuado en helicóptero al hospital, mientras que el menor tenía heridas leves y fue trasladado en ambulancia.

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