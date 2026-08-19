Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Menos multas por entrar en coche en la MarinaEl deportivismo, entre la ilusión de Primera y la preocupaciónPrimera jira de Os CaneirosLas playas de la comarca superan los controlesNueva sede de RTVE en A CoruñaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Fuerzas y cuerpos de seguridad

La plantilla de la Policía autonómica cae al mínimo del siglo con un tercio de vacantes sin cubrir

Sus efectivos se contraen casi un 30% desde que registraron el tope en 2013, pese al aumento de sus funciones

Un coche patrulla de la Policía autonómica en Pontevedra.

Un coche patrulla de la Policía autonómica en Pontevedra. / Gustavo Santos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carmen Villar

Santiago

La Unidad de Policía Nacional adscrita a Galicia (UPA) finalizó el año 2025 con 337 efectivos, la plantilla más exigua en lo que va de siglo XXI, tras encadenar doce años de descensos y diezmada si se compara con la de 2013. Ese fue el año en que el cuerpo registró incorporaciones por última vez a través de una convocatoria del Ministerio del Interior y cuando se alcanzó la cifra récord de agentes de la serie histórica desde su creación, en 1991.

Si bien ni siquiera entonces todas las plazas del catálogo de puestos de trabajo, fijadas en medio millar, se cubrieron, apenas 26 agentes de la conocida como Policía autonómica separaban la plantilla real de la teórica. Sin embargo, esa brecha se ha ido ampliando en los siguientes ejercicios hasta la situación actual, en la que estarían sin cubrir 163 puestos, uno de cada tres. La previsión de la Xunta, de no actuar el Gobierno, es que esa mengua prosiga debido a las jubilaciones, teniendo en cuenta que la edad media del personal es de 50 años, seis más que hace una década.

Esa sangría coincide, además, con que, a la seguridad de personalidades y edificios de la Xunta, sus misiones iniciales, los agentes fueron sumando más encomiendas, desde la investigación de incendios forestales hasta la atención de menores y de las víctimas de violencia de género, pasando por el control del furtivismo o la vigilancia de la ruta jacobea, una tarea que la Xunta augura que será «especialmente exigente» en 2027 por el Xacobeo.

Categorías más afectadas

La Memoria 2025 de la UPA advierte que ese «déficit de personal» afecta «a todas las categorías», pero, de «forma especial», a la ejecutiva y de subinspección. El documento alerta de la falta de un mayor número de inspectores y subinspectores, que considera claves en la dirección, mando y organización de los servicios de toda unidad policial, e insta a que esa situación se «corrija» en un futuro inmediato».

La Xunta lleva años reclamando al Ministerio del Interior, del que la unidad depende orgánicamente, la cobertura total de las plazas que corresponden a la comunidad y el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, advirtió hace unos meses que, de no cubrirlas, se «reduce» la capacidad operativa de la UPA, abocada al «reajuste» de funciones.

Noticias relacionadas

Calvo advirtió entonces que la UPA —que en sus orígenes Manuel Fraga veía como «germen» de una unidad «propia»— no podrá prestar servicios que no son de competencia autonómica, como la protección de víctimas de violencia de género, que asume por colaboración. Como parte de esa reestructuración, el pasado octubre, la Xunta retiró los efectivos destinados en el Parlamento y en San Caetano y avisó de que los cambios no cesarían ahí.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Faro de Vigo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Unas orcas hunden un velero a 1,3 millas de Estaca de Bares, en el norte de la provincia de A Coruña
  2. El golpe de una ola deja inconsciente a un joven en la playa de A Frouxeira, en Valdoviño
  3. Investigado un conductor multirreincidente al volante sin carné y bajo los efectos de las drogas
  4. El tiempo en A Coruña: el sol y el calor se imponen esta jornada del eclipse, con nubes bajas en el norte
  5. ¿Qué es el mar de ardora? El fenómeno que hace brillar las aguas de Galicia
  6. Insumisos al volante: circular sin carné en Galicia ya lleva a más conductores al banquillo que el alcohol y las drogas
  7. Galicia, en el mapa negro del alcohol al volante: suma una de cada cuatro multas de toda España
  8. El TSXG reduce a 50 años la pena de cárcel al condenado por agresión sexual a mujeres a las que ofrecía trabajo en Ordes

La plantilla de la Policía autonómica cae al mínimo del siglo con un tercio de vacantes sin cubrir

La plantilla de la Policía autonómica cae al mínimo del siglo con un tercio de vacantes sin cubrir

Heridos un adulto y un niño en un accidente en un quad en Coristanco

Heridos un adulto y un niño en un accidente en un quad en Coristanco

Así es el 'Amazon' de los colegios gallegos

Así es el 'Amazon' de los colegios gallegos

La Xunta recurrirá la multa de 3,5 millones por los auxiliares de conversación y exige al Estado que la pague

La Xunta recurrirá la multa de 3,5 millones por los auxiliares de conversación y exige al Estado que la pague

Galicia llega a los 43.000 beneficiarios del Bono Coidado no Fogar

Galicia llega a los 43.000 beneficiarios del Bono Coidado no Fogar

El marinero del «Playa de Cesantes» se enganchó en la maquinilla de proa: «Non entendo o que puido pasar; é unha tristeza enorme»

El calor nocturno rompe récords en Galicia: las mínimas medias son 1,2 ºC más altas que el pasado agosto

El calor nocturno rompe récords en Galicia: las mínimas medias son 1,2 ºC más altas que el pasado agosto

Las granjas de Galicia ya temen más la falta de agua que de forraje y perforan nuevos pozos de barrena para asegurar el abastecimiento

Las granjas de Galicia ya temen más la falta de agua que de forraje y perforan nuevos pozos de barrena para asegurar el abastecimiento
Tracking Pixel Contents