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La provincia de A Coruña concentra, con 6,4 toneladas, la mayor parte de cocaína intervenida en Galicia

Se disparan un 386% las incautaciones de esta droga en la comunidad en 2025, hasta las 9,3 toneladas

Control de drogas de Tráfico en Galicia.

Control de drogas de Tráfico en Galicia. / Europa Press

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Europa Press

Las incautaciones de cocaína se dispararon un 386% en Galicia en 2025, hasta alcanzar las 9,3 toneladas. Lo que supone casi cinco veces más que el año anterior, cuando se habían intervenido 1.922 kilos.

La comunidad gallega concentró en 2025 el 12,13% del total nacional de cocaína incautada, según recoge la Estadística Anual sobre Drogas del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

La provincia de A Coruña concentró la mayoría de las decomisos de cocaína del pasado año, al registrar 6,4 toneladas del total. Por su parte, la de Pontevedra superó las 2,8 toneladas; en la de Lugo se intervinieron más de 10 kilos y en la de Ourense casi cinco kilos.

Junto a la cocaína, Galicia registró en 2025 un total de 181 kilos de hachís, un 29,52% más que en 2024, cuando se habían incautado 140 kilos. En el caso de la marihuana, las cantidades pasaron de 119 kilos a 142 kilos, un incremento del 19,37%.

El informe, hecho público este miércoles por el Ministerio del Interior, también refleja un aumento de forma destacada de la incautación de plantas de cannabis, que alcanzó las 5.723 unidades, un 186,29% más que en 2024.

Asimismo, las intervenciones de MDMA-éxtasis ascendieron a 2.133 unidades, un 660,83% más. Otro de los incrementos más destacados corresponde a la metanfetaminas, con 2.069 unidades incautadas, un 20.590% más que el año anterior.

En sentido contrario, las incautaciones de heroína descendieron un 52,95%, hasta 13.340 gramos, mientras que las de poppers se redujeron un 58,93%, hasta 520 cc. También se redujeron las intervenciones de anfetamina un 45,83% y las de MDA bajaron un 94,53%

713 detenciones

En cuanto a la actividad policial, Galicia contabilizó 713 detenciones relacionadas con drogas en 2025, un 7,54% más que en 2024, mientras que el número de denunciados descendió un 11,85%, hasta 9.307.

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La mayor parte de las detenciones se produjo en la provincia de Pontevedra (297), seguida de la de A Coruña (279), Ourense (67) y Lugo (65).

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