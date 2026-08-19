Donación
Sanidade llama a reforzar las donaciones de sangre ante las bajas reservas de los grupos A+, A-, 0+ y 0-
La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue advierte de una situación especialmente delicada en el grupo 0 negativo y recuerda que los hospitales gallegos necesitan más de 400 donaciones cada día
La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) realiza un llamamiento a la ciudadanía gallega para incrementar las donaciones de sangre de cuatro grupos sanguíneos durante los próximos días ante el descenso de las reservas de los grupos A positivo, A negativo, 0 positivo y 0 negativo.
La situación resulta especialmente preocupante en este último grupo, por lo que el organismo dependiente de la Consellería de Sanidade pide un esfuerzo adicional a los potenciales donantes.
La sangre es un recurso imprescindible para el funcionamiento cotidiano de los hospitales. Intervenciones quirúrgicas, tratamientos oncológicos, trasplantes, atención a grandes traumatismos o determinadas complicaciones obstétricas requieren componentes sanguíneos de manera constante.
Y aunque en algunos momentos del año, especialmente durante los periodos vacacionales, disminuye la afluencia de donantes, las necesidades asistenciales no se detienen.
ADOS recuerda que los centros sanitarios de Galicia precisan más de 400 donaciones diarias para mantener una actividad asistencial normal durante todo el año. De ahí la importancia de disponer de reservas suficientes de todos los grupos sanguíneos y de que las donaciones se realicen de forma regular, y no únicamente cuando se producen situaciones de escasez.
Para facilitar la colaboración, las unidades móviles de ADOS recorrerán entre este miércoles 19 y el sábado 22 de agosto numerosos municipios y barrios de las cuatro provincias. Este miércoles estarán, entre otros puntos, en Pontevedra, Nigrán, Vigo, Santiago, Ribadavia, Ortigueira, A Laracha, A Coruña, Negreira y Lugo.
El jueves visitarán localidades como San Sadurniño, Cambre, Santa Comba, Ribeira, Sanxenxo, Salvaterra do Miño, Redondela, Monforte de Lemos y Pobra de Trives.
El viernes 21 será el turno, entre otros, de Cariño, Sada, Coristanco, Boiro, O Pino, A Estrada, Tui, Balaídos, Vilalba y Xinzo de Limia. Ya el sábado 22 las unidades móviles se desplazarán a Ordes, Boiro, A Estrada, Tui y Vilalba.
Además, es posible donar de forma habitual en los puntos habilitados en las siete principales ciudades gallegas: el Hospital Clínico Universitario de Santiago, el Hospital Universitario da Coruña, el Arquitecto Marcide de Ferrol, el Lucus Augusti de Lugo, el Hospital Universitario de Ourense, el Hospital Provincial de Pontevedra y el Nicolás Peña de Vigo.
Los horarios varían según el centro, por lo que ADOS recomienda consultarlos antes de acudir.
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Fuente: Faro de Vigo
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