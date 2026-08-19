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El tiempo en A Coruña: desciende la influencia de las altas presiones con la entrada de un frente por la noche

Este miércoles se esperan bajada de temperaturas y la entrada de lluvias por el litoral atlántico hacia el final del día

Dos socorristas un día de niebla en Riazor.

Dos socorristas un día de niebla en Riazor. / Gus de la Paz

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RAC

El tiempo cambia este miércoles en A Coruña con bajada de temperaturas y alguna lluvia débil hacia el final de la tarde.

Según el pronóstico meteorológico, durante esta jornada disminuye ligeramente la influencia de las altas presiones, lo que permitirá que un frente afecte al noroeste de la comunidad en las últimas horas.

El día comenzará con intervalos de nubes y claros y brumas costeras que se irán retirando hacia el mar a medida que avancen las horas. Por la noche, se espera que las lluvias entren por el litoral atlántico.

Las temperaturas irán en descenso, siendo más acusado en las máximas que se quedarán en los 23º. Las mínimas se mantendrán en los 18º.

Se registrarán vientos del nordeste, moderados en general.

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Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 18º 23º
  • Lugo 16°C 30°C
  • Vigo 18°C 27°C
  • Ferrol 18°C 27°C
  • Santiago 16°C 28°C
  • Pontevedra 19°C 28°C
  • Ourense 19°C 36°C

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