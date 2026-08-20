La calle más cara de Galicia sigue siendo la misma...pero comprar allí cuesta 237.000 euros más

La calle más cara de Galicia sigue en el mismo sitio. No ha cambiado de ciudad, ni siquiera de barrio. Sigue mirando hacia el mar, entre Canido y Cabo Estai, en Vigo. Pero permanecer en lo alto del ranking cuesta ahora algo más.

Arquitecto Antonio Cominges vuelve a ser, según el estudio anual de Idealista, la calle con el precio medio más elevado para comprar una vivienda en Galicia. Los inmuebles que se anuncian en esta vía alcanzan una media de 1,98 millones de euros, frente a los 1.742.786 euros que marcaba hace un año. La dirección no se mueve; el precio, sí: en doce meses ha aumentado en torno a un 14%.

Así, la principal novedad no está en el nombre que encabeza la clasificación gallega —que se mantiene intacto—, sino en la escalada del mercado que representa. Hace apenas un año, comprar una vivienda en la calle más exclusiva de Galicia exigía, de media, 1,74 millones. Ahora son casi dos. La crisis de la vivienda afecta, por supuesto, también a las grandes fortunas y a los barrios más exclusivos.

No es un aumento menor. La diferencia supera los 237.000 euros, una cantidad suficiente para comprar una vivienda en buena parte del mercado gallego. Sin embargo, en la Rúa Arquitecto Antonio Cominges esa cifra cabe en la distancia que separa el precio medio de este verano del que se registraba el anterior. La calle viguesa ya ocupaba el primer puesto en el ranking publicado en 2025 y este año conserva la corona. Un liderazgo que encaja con el perfil de una zona donde se concentra parte de la vivienda de mayor tamaño y valor del sur de Galicia, con chalés y propiedades situadas en uno de los tramos más cotizados del litoral vigués.

El estudio de Idealista toma como referencia el precio medio de los inmuebles anunciados en cada calle, por lo que el resultado depende también de la oferta disponible en cada momento. Es decir, no mide cuál es la vivienda más cara de Galicia, sino qué dirección concentra los precios medios más elevados entre los anuncios activos.

De los 15 millones de Mallorca a los 6,3 de Marbella

El top 10 de las calles más caras del Estado juega en otra liga. La clasificación de Idealista está encabezada por el Camí des Salinar, en Andratx (Mallorca), donde las viviendas anunciadas alcanzan un precio medio de 15 millones de euros. Le siguen el Paseo de los Lagos, en el madrileño Pozuelo de Alarcón, con 11 millones, y la urbanización Coto Zagaleta, en Benahavís (Málaga), con 10,5 millones.

Noticias relacionadas

El resto del ranking se reparte entre Baleares, Madrid y la Costa del Sol: el Carrer Mossa, en Palma, marca 9,8 millones; el Paseo del Conde de los Gaitanes, en La Moraleja, 8,9; y el Carrer Binicaubell, también en Palma, 7,9. Cierran la lista la calle Osa Menor y la Urbanización Cascada de Camoján, en Marbella, junto a las madrileñas Serrano y José Ortega y Gasset. Incluso la última del top 10 mantiene un precio medio de 6,39 millones, más de tres veces el de la calle más cara de Galicia.

Fuente: El Correo Gallego