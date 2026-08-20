Comentarios despectivos, expulsiones sin supervisión y divulgación de datos personales: casi diez meses de suspensión para una profesora en Galicia
El TSXG confirma la sanción a una docente por negligencia y valoraciones peyorativas hacia alumnado de Educación Primaria, después de que un juzgado de Ferrol desestimase su recurso contra la misma
R.S.C.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado las sanciones impuestas a una profesora de Educación Primaria que suman casi diez meses de suspensión por la comisión de tres infracciones graves y una leve. Entre ellas, realizar valoraciones despectivas, actuar con negligencia, no aplicar correctamente las medidas educativas o divulgar datos personales de alumnos.
El procedimiento disciplinario se inició en marzo de 2024, después de que la madre de un alumno de 4º de Primaria presentase una denuncia contra la docente en la que alertaba de supuestos malos tratos verbales reiterados hacia su hijo y de mala praxis. Posteriormente se incorporó una segunda denuncia.
Tras la investigación, la Administración educativa impuso a la profesora cuatro sanciones de suspensión: ocho meses por una de las infracciones graves, un mes por otra, quince días por una tercera y cinco días por la infracción leve. La docente recurrió las sanciones ante la Justicia, pero el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ferrol desestimó sus pretensiones. La profesora llevó entonces el caso ante el TSXG, que en una sentencia dictada el pasado mes de junio ha ratificado las sanciones, aunque estima parcialmente el recurso únicamente en lo relativo a las costas del procedimiento en primera instancia.
Deficiencias en el seguimiento del alumnado y descalificaciones
La resolución judicial recoge las distintas conductas que motivaron el expediente disciplinario. Entre ellas figura que la docente no mantenía adecuadamente el orden en el aula ni un clima de convivencia, que no evaluaba al estudiantado de manera objetiva y que no registraba el seguimiento de los programas didácticos. También se le reprocha no aplicar las medidas de atención a la diversidad previstas, así como no seguir la programación didáctica.
A estas conductas se suman otras relacionadas con su actuación con los estudiantes y sus familias. Según la resolución, la profesora incurrió en negligencia al expulsar a alumnos de Primaria del aula sin la supervisión de un adulto. El expediente también recoge que hablaba en voz alta de forma despectiva y realizaba valoraciones sobre cuestiones privadas, además de revelar a familias de alumnos datos personales relativos a otros estudiantes.
El TSXG considera que las sanciones impuestas por la Administración son conformes a derecho y mantiene, por tanto, la suspensión acumulada de la docente durante nueve meses y veinte días. La única modificación acordada por el alto tribunal gallego afecta a las costas correspondientes al procedimiento seguido ante el juzgado de Ferrol.
Fuente: El Correo Gallego
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