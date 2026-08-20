Lavacolla suma una nueva ruta: Vueling conectará Santiago y Bilbao en Navidad

El aeropuerto de Lavacolla sigue sumando nuevas conexiones. Tras la incorporación reciente de Wizz Air, con diez destinos, y de Fly2Galicia, con ocho, Vueling acaba de anunciar este miércoles que recuperará la conexión entre Santiago y Bilbao en las fiestas de Navidad, entre el 20 de diciembre de 2026 y el 6 de enero de 2027.

La compañía ya ha puesto a la venta los billetes en su página web, incluyendo vuelos programados en algunas de las fechas más señaladas de las fiestas, como el 25 de diciembre o el 6 de enero, día de Reyes, así como en las vísperas de Nochebuena y Nochevieja.

Vueling ya opera esta vuelo durante la temporada de verano con seis frecuencias semanales. Ahora añade la conexión con la ciudad vasca a su oferta invernal, que incluye diez rutas domésticas a Lanzarote, Gran Canaria, Málaga, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife y Valencia, y cuatro rutas internacionales a Londres-Gatwick, París-Orly, Marrakech y Zúrich.

Adelanto de la apertura de la base de Wizz Air

El Rosalía de Castro sigue aumentando su oferta de vuelos en la temporada invernal. La semana pasada la firma húngara Wizz Air anunció que abrirá su nueva base en el aeropuerto de Santiago el próximo 17 de diciembre, un mes y medio antes de lo previsto inicialmente.

Con este anticipo, además de las rutas internacionales a Roma y Varsovia, que ya estaban a la venta a partir del 14 y del 1 de diciembre respectivamente, Wizz Air adelanta también a mediados del último mes del año cinco rutas domésticas. El 17 de diciembre comenzarán los vuelos a Málaga, Tenerife Norte y Zaragoza, el 18 empezarán a operar la conexión a Gran Canaria, y el 19, a Fuerteventura.

Antes, a principios de noviembre, Wizz Air llegará al Rosalía de Castro con la apertura de tres rutas a destinos nacionales: Valencia y Bilbao el 2 de noviembre, y Madrid, el 3 de noviembre. En total, en Navidad y en los meses de enero y febrero, los principales de la temporada baja en la capital gallega, la aerolínea contará con diez rutas.

Vuelos de Fly2Galicia a la venta

Además, desde este martes la firma Fly2Galicia ya comercializa billetes para viajar a ocho destinos a partir del 1 de diciembre. La red inicial incluye Alicante, Zaragoza, Granada, Bruselas, Múnich, Milán, Praga y Venecia. La programación contempla dos frecuencias semanales (ida y vuelta) en cada una de las rutas, excepto en el caso de Alicante, que contará con tres.

Además, los promotores de la aerolínea confirmaron a este diario su intención de incorporar "a partir del 29 de abril un segundo avión" con el propósito de abrir nuevas rutas de cara a la próxima temporada de verano, a mayores de las ya establecidas hasta octubre de 2027. Por el momento, todos los vuelos serán operados por el mismo Airbus A320.

Noticias relacionadas

El tejido económico de la ciudad ha mostrado en los últimos días su satisfacción por el goteo de nuevas rutas desde la terminal compostelana. Entidades como la Asociación Área Empresarial do Tambre, la Unión Hotelera Compostela y la Cámara de Comercio realizan una valoración muy positiva de la llegada de nuevos operadores y la conexión directa con nuevos destinos.

Fuente: El Correo Gallego