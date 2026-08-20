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Demografía

La natalidad en Galicia sigue en retroceso, mientras cada vez los gallegos viven más años: un 1,5% menos de fallecimientos y un 3,7% menos de partos

Hasta junio Galicia registró solo 6.335 nacimientos, según los datos del Instituto Nacional de Estadística

Una mujer embarazada.

Una mujer embarazada. / Europa Press

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R. S. C.

Santiago

Los nacimientos en Galicia vuelven a caer: hasta junio se registraron un total de 6.355 partos, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este dato supone un descenso del 3,68% respecto al mismo periodo del año anterior. A su vez, los fallecimientos disminuyeron un 1,49 por ciento hasta el 2 de agosto de este año.

Es el peor primer semestre de la serie disponible desde 2016. Los 6.353 nacimientos de enero a junio de 2026 son la cifra más baja para este periodo. En 2025 habían sido 6.596; pero si retrocedemos a 2016 se alcanzaban 9.421.

Esto significa que Galicia perdió 3.068 nacimientos en solo el primer semestre respecto a 2016, un 32,6%. Dicho de otra manera, por cada tres niños que nacían entonces durante la primera mitad del año, ahora nacen aproximadamente dos.

Por provincias, el mayor número de nacimientos ha sido en el de A Coruña, con un total de 2.799; seguida de la de Pontevera, con un total de 2.150. En el caso de Lugo, han sido un total de 787 mientras que en la de Ourense se han registrado 608.

De acuerdo con las cifras publicadas por el INE, en el conjunto del país los nacimientos subieron un 1,07% en junio respecto al mismo mes de 2025, con un total de 26.291 nacimientos y un acumulado de 156.887 hasta el sexto mes de 2026.

Ya en lo que se refiere a los fallecimientos, hasta el 2 de agosto, según los datos publicados, se contabilizaron en Galicia un total de 19.923 fallecimientos, un 1,49% menos respecto al mismo periodo del año anterior. De ellos 10.138 fueron mujeres y 9.785 hombres.

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Por provincias, en la de A Coruña han sido un total de 7.921 los fallecimeintos, seguida de Pontevedra, con 6.229. Mientras en la de Lugo se han contabilizado 2.930 y en la de Ourense 2.843.

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Fuente: Faro de Vigo

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