Galicia necesita donantes de sangre de tipo 0 negativo: las reservas están en nivel crítico

La sangre de tipo 0 negativo escasea en Galicia. La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), dependiente de la Consellería de Sanidade, hace este viernes un llamamiento a la población para reforzar las donaciones de este grupo sanguíneo, cuyas reservas se encuentran actualmente en nivel crítico.

La situación es también delicada en el caso del 0 positivo, aunque sus reservas se mantienen en nivel bajo. Por su parte, los grupos A positivo, A negativo y B positivo presentan niveles normales, mientras que las existencias de B negativo, AB positivo y AB negativo se sitúan en un buen nivel.

Ante esta situación, ADOS recuerda que los hospitales y centros sanitarios gallegos necesitan más de 400 donaciones de sangre cada día para poder mantener su actividad asistencial durante todo el año. Por ello, la agencia anima especialmente a las personas con grupo sanguíneo 0 negativo a acudir a los puntos fijos de donación y a las unidades móviles que recorren los distintos municipios gallegos. Un llamamiento que, no obstante, se extiende al conjunto de la población, ante la necesidad permanente de mantener las reservas suficientes para atender las necesidades de los pacientes.

¿Dónde donar?

Las personas que quieran responder al llamamiento de la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) disponen este viernes y sábado de varios puntos de donación repartidos por toda Galicia. La programación de las unidades móviles incluye paradas en A Estrada, Boiro, Ribeira, O Pino, Coristanco, Sada, Cariño, Vilalba, Xinzo de Limia, Tui y Vigo, entre otros municipios.

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También es posible hacerlo en los locales permanentes de donación que existen en las ciudades de A Coruña , Lugo, Ourense , Pontevedra, Santiago, Vigo y Ferrol. La programación completa y actualizada de los desplazamientos puede consultarse en la web de ADOS.

Fuente: El Correo Gallego