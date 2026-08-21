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Los hoteles gallegos arrancan el verano con más de un millón de pernoctaciones y un alza del 8,2 % en los precios

Galicia registró 594.282 viajeros en sus establecimientos hoteleros durante junio, con un crecimiento del 2,44% sostenido por el turismo nacional

Turistas este verano con sus maletas en la Praza do Obradoiro en Santiago.

Turistas este verano con sus maletas en la Praza do Obradoiro en Santiago. / Antonio Hernández

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R.S.

Santiago

Los hoteles gallegos superaron el millón de pernoctaciones durante el pasado mes de junio, en un inicio de la temporada estival marcado por el crecimiento del turismo nacional y por el encarecimiento de los precios. En total, los establecimientos hoteleros de la comunidad registraron 1.045.950 noches, un 3 % más que en el mismo mes de 2025, según los datos provisionales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El incremento se apoyó exclusivamente en los viajeros residentes en España, cuyas pernoctaciones crecieron un 5,64 % hasta alcanzar las 696.519. En cambio, las correspondientes a turistas extranjeros descendieron un 1,8 %, situándose en 349.431. La estancia media se mantuvo en 1,76 noches.

En paralelo al aumento de la actividad, los hoteles gallegos elevaron sus tarifas. Los precios hoteleros subieron un 8,21 % respecto a junio del año pasado, mientras que la facturación media por habitación ocupada (ADR) alcanzó los 81,12 euros, un 4,68 % más. Además, el ingreso medio por habitación disponible (RevPAR), un indicador que combina precio y ocupación, se situó en 45,19 euros, lo que supone un incremento interanual del 8,37 %.

Durante el sexto mes del año se alojaron en los hoteles gallegos 594.282 viajeros, un 2,44 % más que un año antes. También en este caso el crecimiento estuvo sostenido por el mercado nacional, con 361.595 huéspedes residentes en España, un 4,72 % más. Por el contrario, el número de visitantes extranjeros cayó un 0,9 %, hasta los 232.687.

Por provincias, A Coruña concentró el mayor volumen de pernoctaciones, con 434.449 noches, seguida de Pontevedra, con 398.472. Mientras, Lugo registró 148.909 y Ourense cerró el mes con 64.120.

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Los datos de Galicia contrastan con la evolución del conjunto del país. En España, las pernoctaciones hoteleras descendieron un 0,9 % en junio, hasta los 38,61 millones, aunque el primer semestre del año cerró con un nuevo récord de actividad turística.

Fuente: El Correo Gallego

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