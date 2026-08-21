Santiago aclara que no destina dinero público al desembarco de Fly2Galicia en Lavacolla

Las condiciones de la llegada de Fly2Galicia a Lavacolla generan dudas entre los grupos de la oposición. El PSOE y los ediles no adscritos reclamaron este jueves al gobierno de Goretti Sanmartín que aclare cuál ha sido el papel del Concello y de Turismo de Santiago en el impulso del proyecto, qué garantías se exigieron y si existe algún tipo de compromiso económico o de recursos públicos.

Ante estas demandas, fuentes del Pazo de Raxoi consultadas por este diario responden que no existe ningún convenio, compromiso económico ni expediente relacionado con la compañía y que, por lo tanto, no se ha destinado dinero público para favorecer el desembarco de la aerolínea en Lavacolla. Además, indican que sus contactos con el promotor se limitaron a las reuniones habituales que mantiene con empresas del sector aéreo.

Guinarte pregunta por el uso de dinero público

El portavoz socialista, Sindo Guinarte, expresa "moita preocupación" por las informaciones conocidas sobre Fly2Galicia y, especialmente, sobre la compañía que finalmente realizará los vuelos comercializados bajo su marca, y sobre los vínculos de esta aerolínea con vuelos utilizados para trasladar fuera de Gaza a palestinos. El PSOE quiere saber si Raxoi conocía de antemano quién sería ese operador, qué información tenía sobre él y "que garantías esixiu sobre a solvencia e a viabilidade do proxecto antes de apoialo".

"Queremos saber en que consistiu exactamente o apoio do Concello e de Incolsa", señala Guinarte. El socialista pregunta si hubo "cartos públicos directa ou indirectamente, promoción, persoal ou outros recursos", mediante qué instrumento se prestó ese apoyo y, en su caso, por qué cantidades.

"Non cuestionamos a necesidade de recuperar conectividade. O que pedimos é algo elemental cando pode haber respaldo público: transparencia, garantías e información suficiente", sostiene. Si parte de la documentación no pudiera difundirse por razones de confidencialidad, los socialistas reclaman que el gobierno convoque el consejo de administración de Incolsa para ofrecer allí las explicaciones. "Na conectividade aérea non hai atallos", resume Guinarte.

Rosón solicitará acceso íntegro al expediente

En términos similares se pronuncia Mercedes Rosón, al mismo tiempo que anuncia que solicitará por registro el acceso íntegro al expediente. Para Rosón la información conocida "xera serias dúbidas operativas, xurídicas e éticas", por lo que exige conocer si existieron "compromisos económicos, patrocinios, contratos menores ou convenios" vinculados a la promoción turística.

La concelleira no adscrita también cuestiona qué comprobaciones realizó el Concello, puesto que "estamos falando dunha comercializadora que non dispón de licenza propia nin frota e que depende de terceiros operadores", y se pregunta quién respondería ante los viajeros en caso de cancelaciones o problemas. A su juicio, el gobierno local "non pode actuar como valedor dunha empresa" sin información suficiente sobre su solvencia y capacidad operativa. Rosón ve necesario abordar también la relación de Fly2Galicia con empresas y capital vinculados a Israel y la "contradición que supón o apoio do Goberno do BNG a este proxecto".

Rosón mantiene que "Lavacolla precisa unha estratexia aeroportuaria seria" y remarca que el aeropuerto "non se defende con parches, intermediarios pantasma nin improvisacións para salvar titulares de verán".

Raxoi niega cualquier aportación económica municipal

El Concello salió al paso de las críticas negando cualquier aportación económica municipal. Además, las fuentes consultadas añaden que "non existe ningún expediente ao respecto" y tampoco "recursos económicos municipais comprometidos nin implicados". De la misma manera, enmarcan las reuniones con los promotores dentro de la actividad ordinaria de Turismo de Santiago para captar rutas de valor añadido, especialmente internacionales. Fue en ese contexto, apuntan, en el que se produjeron los contactos con el promotor de Fly2Galicia.

Raxoi rechaza además que tenga competencias para fiscalizar a las empresas implicadas. "Non é competencia do Concello a fiscalización das compañías aéreas nin das axencias de viaxes que alugan avións ás compañías", afirma, y remite ese control a las normativas y organismos estatales y europeos. Según su explicación, son Aena y las entidades responsables de los aeropuertos y espacios aéreos quienes conceden las autorizaciones.

Sobre FlyYo, la empresa que operará los vuelos comercializados por Fly2Galicia, y su posible relación con capital israelí, el gobierno local asegura que la información de la que dispone "limítase á publicada nos distintos medios de comunicación" y subraya que no mantuvo "ningún contacto con esa compañía nin con ningún outro provedor de Fly2Galicia". También reivindica el compromiso institucional de Santiago "coa paz, co respecto aos dereitos humanos e coa fin do sufrimento do pobo palestino".

Noticias relacionadas

Finalmente, desde Raxoi mantienen que su política está mejorando la conectividad del Rosalía de Castro. "A progresión ascendente do noso aeroporto senta as bases dun novo período que nos achegará en 2027 a nosa maior conectividade histórica", concluyen.

Fuente: El Correo Gallego