El turismo gallego desacelera: el extranjero salva un julio con menos visitantes españoles

El turismo hotelero gallego pisa el freno en pleno verano. Los hoteles de la comunidad recibieron en julio 644.755 viajeros, apenas un 0,9% más que hace un año, y ese pequeño avance se sostiene exclusivamente gracias al mercado internacional: los huéspedes residentes en España bajaron un 1,5%, mientras los extranjeros aumentaron un 7,2%. El dato supone el crecimiento positivo más débil registrado por Galicia en un mes de julio desde 2017, cuando el aumento fue todavía menor, en torno al 0,6%, y queda muy lejos de los ritmos alcanzados en los últimos ejercicios.

La desaceleración se aprecia mejor con perspectiva. En julio de 2025 los viajeros hoteleros habían aumentado alrededor de un 3,6% respecto al año anterior y en 2024 lo habían hecho cerca de un 3,1%. El fuerte rebote de 2022, todavía marcado por la recuperación tras la pandemia, había sido mucho mayor. Ahora Galicia continúa captando más huéspedes que hace un año, pero lo hace a un ritmo que se ha reducido a menos de un tercio del registrado en los dos julios anteriores.

El comportamiento de las pernoctaciones refuerza esa sensación de enfriamiento. Los hoteles gallegos contabilizaron 1.334.577 noches, un 0,4% menos que en julio de 2025, frente al incremento del 0,3% registrado en el conjunto de España. A escala nacional, las noches de residentes bajaron un 1,1% y las de extranjeros crecieron otro 1,1%.

La caída gallega tampoco constituye un hecho inédito. Las pernoctaciones ya habían retrocedido en los julios de 2023 y 2024, antes de recuperarse en 2025. La secuencia muestra más bien un mercado que lleva varios veranos moviéndose en una franja estrecha: alrededor de 1,31 millones de noches en 2022, 1,29 millones en 2023, 1,28 millones en 2024, 1,34 millones el pasado año y 1,33 millones ahora. Tras el fuerte crecimiento posterior a la pandemia, el turismo hotelero parece haber entrado en una fase mucho más estable.

El extranjero evita números rojos

La diferencia entre mercados es especialmente significativa. Las pernoctaciones de residentes en España descendieron un 2,1%, hasta unas 1,012 millones, mientras que las realizadas por extranjeros aumentaron un 5,5%, hasta 322.624. Sin ese impulso exterior, tanto el número de viajeros como las noches de hotel habrían presentado un balance claramente peor.

La señal de desaceleración tampoco se limita a julio. En los siete primeros meses del año, Galicia acumula ya un ligero descenso en el número de viajeros hoteleros frente a 2025, mientras las pernoctaciones todavía conservan un pequeño crecimiento. Es una evolución más débil que la de los últimos ejercicios y convierte al mercado extranjero en el principal sostén del crecimiento.

Galicia crece menos que España

El frenazo gallego también se aprecia al compararlo con el conjunto del país. España recibió en julio 13,21 millones de viajeros hoteleros, frente a los 13,04 millones del mismo mes de 2025, lo que supone un crecimiento aproximado del 1,3%. Galicia avanzó solo un 0,9%, cuatro décimas menos. En las pernoctaciones la distancia es aún más clara: mientras el conjunto nacional consiguió aumentar las noches de hotel un 0,3%, hasta superar los 44,8 millones, Galicia retrocedió un 0,4%.

Por volumen, no obstante, Galicia continúa teniendo un peso relevante en el mapa turístico español. Con sus 644.755 viajeros, fue en julio la séptima comunidad con más huéspedes hoteleros, por detrás de Cataluña, Andalucía, Baleares, Madrid, Comunitat Valenciana y Canarias. Ocupa también la séptima posición en pernoctaciones, con 1,33 millones, tras Baleares, Cataluña, Andalucía, Canarias, Comunitat Valenciana y Madrid. Los datos proceden del anexo autonómico de la Encuesta de Ocupación Hotelera publicada este viernes por el INE.

Donde la diferencia con España resulta especialmente significativa es en la ocupación. Los hoteles gallegos cubrieron en julio el 55,9% de sus plazas, frente al 71,1% de media nacional, más de quince puntos de distancia. Baleares alcanzó el 87,4%, Canarias el 77,6%, Cataluña el 74,3% y País Vasco el 73,9%.

Las Rías Baixas, el corazón del turismo

El enfriamiento se deja notar especialmente en las Rías Baixas, que continúan siendo el gran polo hotelero de Galicia. En julio concentraron 603.250 pernoctaciones, alrededor del 45% de todas las noches de hotel de la comunidad, pero registraron un descenso interanual del 2,1%. También disminuyeron ligeramente los viajeros, un 0,8%, hasta unos 250.000.

La provincia de Pontevedra refleja la misma tendencia. Sus hoteles sumaron 583.891 pernoctaciones, el 44% del total gallego, pero fueron un 3,4% menos que un año antes. Es la caída más intensa entre las cuatro provincias y contrasta con A Coruña, donde las noches aumentaron un 3,7%.

Dentro de las Rías Baixas, sin embargo, el comportamiento está lejos de ser uniforme. Sanxenxo, principal destino hotelero de la zona, registró cerca de 193.400 pernoctaciones, un 3,8% menos. Por el contrario, O Grove avanzó un notable 12,4%, hasta superar las 70.000 noches, mientras Pontevedra ciudad creció alrededor de un 9%.

Vigo pierde viajeros, pero consigue que se queden más

Vigo consigue escapar del retroceso general de las Rías Baixas. Los hoteles de la ciudad recibieron en julio 47.885 viajeros, aproximadamente un 5% menos que un año antes, pero generaron 98.618 pernoctaciones, un 1,2% más.

La explicación está en la estancia media. Los visitantes fueron menos, pero permanecieron más tiempo: de unas 1,93 noches por viajero en julio de 2025 se pasó a algo más de 2,05 noches este verano. Vigo consigue así aumentar actividad hotelera medida en noches pese a perder clientes.

Santiago se sostiene por el turista extranjero

En Santiago de Compostela vuelve a observarse con especial claridad el papel del visitante internacional. Los hoteles de la capital recibieron en julio 96.443 viajeros, un 4,4% más que un año antes, y sumaron 156.234 pernoctaciones, un incremento mucho más moderado, del 0,6%.

El crecimiento procede prácticamente por entero del exterior. Los viajeros españoles bajaron de 49.945 a 49.367, mientras los extranjeros aumentaron de 42.455 a 47.076, casi un 11% más. En las noches ocurre algo todavía más significativo: las realizadas por españoles descendieron un 6,2%, hasta 77.267, pero las de extranjeros crecieron un 8,3%, hasta 78.967. Por primera vez en ese balance de julio, las noches internacionales superan incluso a las nacionales.

El dato resulta relevante para una ciudad cuyo sector hotelero venía mostrando preocupación por la pérdida de pernoctaciones. En los cinco primeros meses de 2026 Santiago había acumulado 97.426 noches menos que en el mismo periodo anterior, según datos manejados por el propio sector.

A Coruña también crece gracias al extranjero

A Coruña presenta igualmente un balance positivo, aunque contenido. En julio contabilizó 56.362 viajeros, un 2,8% más, y 122.337 pernoctaciones, un 1,1% por encima de hace un año.

También aquí el mercado internacional marca la diferencia. Los viajeros extranjeros aumentaron un 6,3%, hasta 14.814, frente al crecimiento del 1,6% de los nacionales. Y mientras las pernoctaciones de españoles descendieron un 1,7%, las de visitantes internacionales avanzaron cerca de un 9,5%, hasta 32.837.

Fuente: Faro de Vigo