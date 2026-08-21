La Xunta abre la elección de destino para 256 aprobados de Educación Infantil y cuidadores: plazos y cómo hacerlo

La Xunta ha puesto en marcha este viernes el proceso para que 256 personas que han superado distintos procesos selectivos elijan su destino definitivo como personal de la Administración autonómica. La resolución publicada en el DOG afecta a 175 aprobados de la escala de Educación Infantil, subgrupo C1, y a 81 auxiliares cuidadores, subgrupo C2, procedentes tanto de los procesos extraordinarios de estabilización convocados en 2022 como del proceso ordinario de Educación Infantil de 2024.

La elección es especialmente importante porque determinará el centro en el que cada aspirante obtendrá plaza definitiva. El DOG incluye un amplio catálogo de puestos en escuelas infantiles, centros educativos y centros de atención a personas con discapacidad repartidos por Galicia, con destinos en municipios como Vigo, Pontevedra, Tui, Nigrán, Tomiño, Vilagarcía, Santiago, A Coruña, Ourense o Lugo, entre muchos otros. Algunos puestos son además itinerantes o tienen horario especial.

¿Cuándo hay que elegir?

El primer paso corre a cargo de la Xunta. La Dirección Xeral de Emprego Público remitirá a cada aspirante un correo electrónico con el usuario y la contraseña necesarios para entrar en la aplicación de elección de destino.

Quienes no hayan recibido correctamente las claves disponen de dos días hábiles desde el día siguiente a la publicación en el DOG para comunicarlo. Al publicarse la resolución este viernes 21 de agosto, ese plazo abarca el lunes 24 y el martes 25 de agosto. El teléfono habilitado para resolver este problema es el 881 99 98 83.

Una vez transcurrido ese plazo, se abrirán tres días hábiles para elegir los destinos telemáticamente. De acuerdo con el calendario resultante, la elección podrá realizarse del miércoles 26 al viernes 28 de agosto.

¿Cómo se escogen las plazas?

La elección se realiza exclusivamente mediante la aplicación electrónica de la Dirección Xeral de Emprego Público. Al acceder al expediente, cada aspirante tendrá que optar por una de tres posibilidades: renunciar, solicitar una excedencia —cuando legalmente sea posible— o escoger puesto.

Quien quiera plaza deberá ordenar los destinos disponibles de mayor a menor preferencia. La recomendación práctica es incluir suficientes alternativas. Si una persona selecciona menos puestos que la posición que ocupa en el proceso y ninguno de ellos llega hasta su turno, la Xunta podrá adjudicarle de oficio uno de los destinos que permanezcan vacantes. Lo mismo sucede con quienes no realicen la elección dentro del plazo.

La aplicación hará posteriormente la adjudicación automática teniendo en cuenta el subgrupo, el orden obtenido por cada aspirante y las preferencias que haya marcado. La adjudicación definitiva se publicará más adelante mediante una nueva resolución en el DOG.

¿Quién elige primero?

Al coincidir aspirantes procedentes de distintas convocatorias, la Xunta fija unas reglas de prioridad. Dentro del mismo subgrupo y especialidad, tienen preferencia los procesos cuya convocatoria se publicó antes. En los procesos en los que coexistían acceso libre y promoción interna, la promoción interna tendrá prioridad en determinados supuestos previstos en la resolución.

Además, en los procesos de estabilización derivados de la Ley 20/2021 existe una regla especialmente importante: una misma persona no puede adquirir la condición de funcionario de carrera o laboral fijo en más de una escala, cuerpo o categoría. Si alguien figura como aprobado en varios procesos de estabilización deberá escoger uno y renunciar expresamente a los demás.

Ojo con las excedencias

Los aspirantes que proceden de los procesos extraordinarios de estabilización no pueden solicitar inmediatamente una excedencia por interés particular o por prestar servicios en el sector público. La normativa gallega les obliga a permanecer al menos dos años en servicio activo en la escala, cuerpo o categoría en la que obtengan la condición de funcionarios de carrera o laborales fijos.

Para el resto, la posibilidad de pedir excedencia dependerá de que cumplan los requisitos previstos en la Lei de emprego público de Galicia. Cuando sea necesario presentar escritos, deberán dirigirse a la Dirección Xeral de Emprego Público e Administración de Persoal y podrá utilizarse el modelo genérico PR004A.

Seis personas quedan fuera

La resolución también recoge seis exclusiones previas: cuatro correspondientes a Educación Infantil y dos a auxiliares cuidadores. Cinco se producen por renuncia y una por no haber presentado dentro de plazo la documentación exigida.

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Para los afectados, la principal recomendación es comprobar cuanto antes el correo electrónico, revisar todo el catálogo de plazas antes de entrar en la aplicación y preparar previamente un orden amplio de preferencias. El margen para decidir será de únicamente tres días hábiles.

Fuente: Faro de Vigo