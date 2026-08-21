La Xunta defiende «no tener pavor» a decir que «hay que embalsar más agua»

«No tenemos que tener miedo a decir que hay que encontrar más agua», defendió esta mañana la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en una entrevista en el informativo de la TVG Bos días este viernes en la que argumentó en que hay que dar «soluciones» a las personas ante las situaciones de sequía. «Hay que abrir ciertos debates», advirtió, para incidir en que «no tenemos que tener pavor a decir que hay que embalsar más agua».

En todo caso, explicó que eso no quiere decir «hacer embalses en toda Galicia» o que estos tengan que ser «enormes». «A veces tenemos que hacer pequeñas infraestructuras que pueden salvar ciertas situaciones que ahora mismo son incómodas», detalló.

Con todo, para Ángeles Vázquez, Galicia no puede «fiar única y exclusivamente» la solución al «problema que está encima de la mesa», el de la sequía, a embalsar agua. «Lo fundamental es aprovechar mejor nuestros recursos hídricos», porque «hay infraestructuras que están desaprovechadas», recalcó, y «eso pasa primero porque no tengamos pérdidas, no tengamos fugas en nuestra red». Al respecto, recordó que la Xunta subvenciona auditorías a los concellos, que 154 realizaron, y reparaciones en las fugas detectadas.

No solo asfaltar, sino también revisar cañerías

A los municipios les recordó asimismo que hay que ir más allá de «asfaltar» y revisar el estado de las cañerías, porque se pierde un 20 por ciento de agua en los concellos de menos de 20.000 habitantes y los más poblados tampoco están libres del problema. «Esto hay que atajarlo», urgió. También les conminó a tener planes contra la sequía. En esa línea, indicó que 104 han hecho los deberes, pero «somos 313» y «hay que seguir avanzando».

No obstante, aclaró que ahora mismo el problema «no es alarmante», que Galicia «no se va a quedar sin agua», porque la sequía no es «generalizada» y la situación «no es dramática». Hay 32 concellos en alerta y 35 en prealerta. Aun así, reconoció que genera «preocupación» y que son variados los frentes desde el que puede abordarse, incluida la explotación en mayor medida de las aguas subterráneas.

Para afrontar el «reto» que supone mantener los recursos hídricos, la conselleira defendió que toda la sociedad esté involucrada. A la ciudadanía, a la que envió un mensaje de «tranquilidad», apeló para insistir en que «hay cosas que podemos dejar de permitirnos», como llenar las piscinas, lavar el coche o regar los jardines.

En lo tocante a las empresas, animó a apostar más por la reutilización. Lo mismo para los municipios. Recordó que para tener pueblos y villas limpios no se puede usar agua clorada, ir con la cisterna y cogerla de la traída, sino que existen depuradoras que envían el agua a los ríos en buenas condiciones y que esta puede ser utilizada para ese tipo de menesteres.