La Xunta medirá durante una semana toda la comida que tiran 350 hogares gallegos

La Xunta entrará en las cocinas gallegas para medir cuánta comida acaba de la basura. La Consellería de Medio Ambiente acaba de licitar un contrato para radiografiar el desperdicio alimentario en Galicia: cuánto se tira y cuál es su impacto económico. Para ello realizará 2.650 encuestas a hogares, establecimientos de restauración, industria alimentaria y explotaciones agrícolas. En el ámbito doméstico escogerá una muestra de 350 familias que deberán cubrir durante una semana un cuestionario detallando día a día cuántos alimentos desechan y de qué tipo.

Seleccionados estos 350 hogares, la empresa contratada por la Xunta les hará una visita, con una primera entrevista, se les explicará el procedimiento y se les entregará el diario donde deben registrar toda la comida que tiran a la basura de lunes a domingo. Tendrán que especificar qué tipo de alimento es y si está cocinado o no con el detalle de las cantidades, bien sea en porciones o en peso (gramos para los alimentos sólidos y mililitros para las bebidas). Al final de la semana se hará otra visita presencial para recoger el cuestionario.

Este rastreo cocina a cocina se completará con otras 900 encuestas telefónicas a hogares gallegos, según los pliegos de contratación. Se les preguntará por sus hábitos de compra, si hacen una lista para saber qué productos necesitan, si planifican las comidas o terminan adquiriendo más cantidad de la necesaria, así como los motivos por los que desperdician alimentos. Serán cuestionados además por las medidas que puede adoptar la Administración para reducir los desechos alimentarios y, en concreto, la Xunta sondeará la opinión de las familias sobre una tasa de basura que varíe según la cantidad de residuos que genere cada hogar.

Empresas

En el ámbito de la industria alimentaria y la distribución se harán 400 encuestas. Entre ellas, se incluirán 130 establecimientos (supermercados, fruterías, carnicerías, pescaderías, panaderías...) que tendrán que llevar también un registro de todo lo que tiran durante una semana. Pero la Xunta no les pedirá solo datos de desperdicio alimentario, sino que también les solicitará una valoración económica de las pérdidas asociadas.

Otros 350 cuestionarios serán realizados a la hostelería. En este caso, la Consellería de Medio Ambiente pedirá a un centenar de bares y restaurantes que apunten también todo lo que desechan durante una semana. Serán cuestionados además sobre si han implantado alguna medida para reducir los desechos y si disponen de envases para que la clientela se pueda llevar las sobras.

Por último, se medirá también el impacto del desperdicio alimentario entre los productores. En el sector agrario se realizarán un total de 600 encuestas.

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En el caso de las empresas el sondeo constará de tres modalidades: se harán entrevistas telefónicas, a otro grupo se les pedirá un registro diario de sus desperdicios y a otras se les pedirá que rellenen un cuestionario online. La empresa adjudicataria del contrato tendrá tres meses de plazo para concluirlo.