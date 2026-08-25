El 11% de los créditos que se piden en Galicia son para pagar estudios

Estudiar también se financia a plazos. En España, cada vez más familias y estudiantes recurren a préstamos para pagar una carrera, un máster o los gastos que implica estudiar lejos de casa. En Galicia, sin embargo, ese recurso al crédito es menos frecuente que en buena parte del país: alrededor del 11% de los préstamos solicitados por los consumidores se destinan a sufragar estudios, según los datos de 2026 de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN).

La proporción queda claramente por debajo del 14,2% de media nacional y sitúa a Galicia, junto a Extremadura y Castilla-La Mancha, entre las comunidades donde menos peso tienen los créditos destinados a formación. En el extremo opuesto aparecen Cataluña y Madrid, donde superan el 17%.

El dato resulta especialmente llamativo en Galicia porque estudiar un grado en una universidad pública tiene aquí un coste de matrícula muy reducido. Y para buena parte del alumnado puede convertirse, en la práctica, en casi gratuito.

La Xunta mantiene para el curso 2026/27 una bonificación del 99% del precio de los créditos. Los estudiantes que comienzan un grado en las universidades públicas gallegas pueden acceder a esa bonificación desde el primer curso si cumplen los requisitos establecidos; quienes continúan sus estudios pueden conservarla en función de los créditos superados en primera matrícula. Para ello deben aprobar entre el 65% y el 90% de los créditos, dependiendo de la rama de conocimiento.

No se trata, técnicamente, de una matrícula completamente gratuita: la bonificación es del 99%. Pero supone que el coste académico directo queda reducido a una cantidad prácticamente simbólica. La propia Xunta presenta la medida como un sistema que permite cursar una carrera prácticamente gratis si se mantiene el rendimiento requerido.

Si la matrícula cuesta tan poco, ¿para qué se pide el préstamo?

ASUFIN explica que los créditos para estudios no se utilizan únicamente para pagar las tasas universitarias. El desplazamiento, el alojamiento y la manutención pueden terminar siendo mucho más caros que la matrícula. La asociación señala que, en un grado, los préstamos suelen oscilar entre 6.000 y 9.000 euros, mientras que en un máster rondan habitualmente los 15.000 euros y pueden alcanzar los 30.000.

Por eso, el aproximadamente 11% de préstamos destinados a estudios en Galicia no puede interpretarse automáticamente como familias endeudándose para pagar una matrícula en la USC, la UVigo o la UDC.

Una parte puede estar destinada a estudiantes gallegos que cursan sus estudios fuera de la comunidad, donde no se benefician del sistema gallego de bonificaciones. También pueden financiar una universidad privada, una estancia académica en otra ciudad o incluso estudios en el extranjero, donde al coste de matrícula se añaden alojamiento, manutención y desplazamientos.

Y existe otro terreno donde las cantidades cambian radicalmente: los posgrados y másteres, especialmente los impartidos por universidades privadas o escuelas de negocio.

El propio director de estudios de ASUFIN, Antonio Gallardo, apunta que mientras para un grado se solicitan normalmente entre 6.000 y 9.000 euros, en los másteres el préstamo medio puede situarse alrededor de 15.000 y llegar a 30.000 euros. Las cuotas pueden rondar los 400 euros mensuales.

En las universidades públicas gallegas, por comparación, un crédito de primera matrícula de grado cuesta este curso entre 9,85 y 13,93 euros, según la rama de conocimiento, antes de aplicar bonificaciones. Los másteres oficiales públicos mantienen igualmente precios contenidos frente a muchas titulaciones privadas.

Un fenómeno que no deja de crecer en España

Aunque Galicia se sitúe en la zona baja del mapa, el comportamiento nacional apunta en una dirección inequívoca.

En 2026, el 14,2% del crédito solicitado por los consumidores españoles se destina a sufragar estudios, frente al 13,8% de 2025, el 13,6% de 2024 y el 13,4% de 2023. Según ASUFIN, son cerca de 900.000 operaciones y la cifra se ha multiplicado por cuatro durante la última década.

Cataluña y Madrid encabezan la clasificación, con más del 17% de los préstamos vinculados a formación. Tras ellas aparecen Baleares, Navarra, Canarias y País Vasco, todas por encima de la media española. Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha se quedan alrededor del 11%.

La organización relaciona parte de ese crecimiento con una realidad que va más allá de las matrículas: conseguir plaza en la universidad pública, tener que mudarse de ciudad o cursar estudios de posgrado puede elevar notablemente la factura final. En muchos casos, el coste principal ya no está en sentarse en el aula, sino en poder vivir cerca de ella.