La concertada pierde seis unidades en Primaria y ESO, mientras suma 13 para necesidades especiales

La enseñanza concertada extremeña comenzará septiembre con seis unidades menos en Primaria y ESO y trece nuevas destinadas a la atención de alumnado con necesidades especiales. Es el principal cambio que dejan los conciertos educativos para 2026/2027, con ajustes ligados a la matrícula de cada centro y a las necesidades acreditadas para el próximo curso, según publicó ayer el DOE.

El crecimiento se concentra especialmente en la educación especial. San Marcos de Almendralejo, Nuestra Señora de la Luz de Badajoz, José Espinosa Bote de Villafranca de los Barros, APNABA y Extrema Dorii, ambos en Badajoz, y Aratea de Navalmoral de la Mata figuran entre los centros que amplían sus unidades concertadas. Las nuevas dotaciones atienden a alumnado con autismo, plurideficiencia y otras necesidades educativas, también en programas de Transición a la Vida Adulta y Formación Profesional.

A esas incorporaciones se suman nuevos apoyos dentro de centros ordinarios. Sagrada Familia de Badajoz, María Inmaculada de Puebla de la Calzada, Nuestra Señora de los Dolores de Arroyo de la Luz y Santísima Trinidad de Plasencia tendrán más recursos para alumnos con necesidades educativas especiales. También Nuestra Señora de los Remedios de Valencia de Alcántara incorpora el próximo curso el apoyo en ESO que hasta ahora tenía en Primaria.

En total, la comparación con el curso que termina registraa 13 nuevas unidades relacionadas con necesidades especiales, entre apoyos NEE en colegios ordinarios y grupos específicos de educación especial. El refuerzo se dirige a centros donde la escolarización y los informes técnicos justifican ampliar la atención.

Los que recortan

En el otro lado están las reducciones. Cinco aulas ordinarias desaparecen en Primaria y ESO después de que Educación haya revisado la matrícula, las solicitudes de admisión y la oferta educativa disponible en cada localidad. Los ajustes afectan a Ruta de la Plata de Almendralejo (4º ESO), Nuestra Señora de la Granada de Llerena (1º ESO), Sagrado Corazón de Jesús de Olivenza (4º ESO), Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo (Primaria) y Paideuterion de Cáceres (1º ESO).

La sexta baja es distinta. Nuestra Señora de los Remedios de Valencia de Alcántara pierde una unidad de apoyo NEE en Primaria porque los alumnos que recibían esa atención pasan a Secundaria. El centro obtiene precisamente una unidad de apoyo en ESO, por lo que la atención continúa en la nueva etapa.

Los recortes muestran también el efecto que está teniendo la reducción de la demanda escolar. En algunos expedientes el DOE cita directamente el descenso del número de alumnos y, en otros, unas cifras de matrícula y solicitudes que ya no justifican mantener todos los grupos financiados hasta ahora.

La concertada pierde así aulas ordinarias donde cae la matrícula, mientras refuerza la atención a los alumnos con necesidades específicas. No se incluyen en esta cuenta las ampliaciones solicitadas por algunos colegios para el próximo curso que finalmente no han sido concedidas, ya que no eran necesariamente unidades concertadas durante 2025/2026. Tampoco se contabiliza Bachillerato, al tratarse de una enseñanza postobligatoria.

Cinco aulas ordinarias menos

De las seis unidades que desaparecen, cinco corresponden a aulas ordinarias. En Ruta de la Plata de Almendralejo, Educación suprime una unidad de 4º de ESO después de analizar la matrícula y considerar que la oferta existente en la localidad permite atender la demanda de escolarización.

El ajuste alcanza también a Nuestra Señora de la Granada de Llerena, que tendrá una unidad menos de 1º de ESO, y al Sagrado Corazón de Jesús de Olivenza, donde desaparece un grupo de 4º de ESO.

En Cáceres capital, Paideuterion pierde una unidad de 1º de ESO. La resolución toma como referencia tanto el número de alumnos que actualmente tiene el centro como las solicitudes recibidas durante el proceso de admisión para el próximo curso.

La única reducción ordinaria en Primaria de este grupo se produce en Sagrado Corazón de Jesús de Trujillo. Aquí el motivo aparece especialmente claro en la resolución: Educación reduce una unidad "por el descenso del número de alumnado".

La sexta modificación tiene una naturaleza diferente. Nuestra Señora de los Remedios de Valencia de Alcántara deja de contar con una unidad de apoyo NEE en Primaria porque los alumnos que recibían esa atención estarán escolarizados el próximo curso en Secundaria. En paralelo, el centro obtiene el apoyo correspondiente en ESO.

Trece unidades para necesidades especiales

Mientras disminuyen los grupos ordinarios, las necesidades educativas especiales concentran las nuevas incorporaciones. En Badajoz, el Sagrada Familia suma un apoyo NEE en Secundaria después de que se hayan acreditado las necesidades del alumnado. En María Inmaculada de Puebla de la Calzada, la nueva unidad se incorpora en Primaria.

El crecimiento continúa en los centros de educación especial. San Marcos de Almendralejo obtiene una nueva unidad para alumnado con autismo en Educación Básica Obligatoria, mientras Nuestra Señora de la Luz de Badajoz incorpora otra destinada a alumnado con plurideficiencia.

También hay cambios en José Espinosa Bote de Villafranca de los Barros, donde se amplía la atención con una unidad para alumnado con autismo en Educación Básica Obligatoria y otra vinculada a la Formación Profesional de educación especial.

En Badajoz capital, APNABA aumenta su concierto para la atención de alumnado con autismo en Transición a la Vida Adulta. A las incorporaciones de la provincia se suma también Extrema Dorii, con una nueva unidad ligada a Formación Profesional para alumnado con necesidades específicas.

Más apoyos en la provincia de Cáceres

En la provincia cacereña, Nuestra Señora de los Dolores de Arroyo de la Luz consigue una unidad de apoyo NEE en Primaria. El informe de Inspección acredita en este caso la presencia de cuatro alumnos con necesidades educativas especiales, suficiente para justificar la nueva dotación.

También Santísima Trinidad de Plasencia incorpora una unidad de apoyo en Primaria por las necesidades detectadas entre su alumnado.

En Valencia de Alcántara, el cambio está ligado al paso de los estudiantes de una etapa a otra: desaparece el apoyo de Primaria y se crea uno en ESO para continuar atendiendo a estos alumnos.

La incorporación se extiende a Aratea de Navalmoral de la Mata, donde se concierta una nueva unidad destinada a alumnado con autismo ante la demanda de escolarización existente.

No todas las solicitudes formuladas por los centros han recibido el visto bueno. Educación ha rechazado algunas peticiones adicionales de apoyo porque el número de alumnos no alcanza los requisitos necesarios para abrir una nueva unidad concertada. Es el caso de determinadas solicitudes realizadas en Cáceres y Plasencia. Estas negativas, sin embargo, no se han contabilizado como recortes porque se trataba de ampliaciones solicitadas para 2026/2027 y no de unidades que necesariamente estuvieran funcionando con concierto durante el curso anterior.

La matrícula marca los ajustes

La resolución afecta a los conciertos de Infantil, Primaria, ESO, Educación Especial y Formación Profesional, además de otras enseñanzas incluidas en la convocatoria. En la mayor parte de los centros la estructura se mantiene, pero allí donde cambian las cifras de escolarización Educación adapta el número de unidades financiadas.

El resultado para las etapas obligatorias y la atención específica es claro: cinco aulas ordinarias menos, una unidad de apoyo que cambia de Primaria a ESO y trece nuevas incorporaciones vinculadas a necesidades especiales.

Noticias relacionadas

El próximo curso arrancará así con menos grupos concertados en varios colegios donde la matrícula ha disminuido y, al mismo tiempo, con una mayor dotación allí donde los informes acreditan alumnos que necesitan apoyos o una escolarización específica.

Fuente: El Periódico de Extremadura