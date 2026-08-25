El Gobierno estudia aplicar a Fly2Galicia y la aerolínea que iba a utilizar la ley de embargo con Israel

Nuevo capítulo político alrededor de Fly2Galicia y la aerolínea judeoucraniana FLYYO que iba a proporcionar el avión necesario para sus ocho rutas desde Santiago. El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha recordado este lunes que España sigue aplicado la ley de embargo de productos y servicios provenientes de territorios ocupados ilegalmente por Israel, y ha defendido actuar con «contundencia» ante quienes quieren obtener lucro a costa de la situación «inaceptable» que padece la población palestina.

Así ha respondido, en declaraciones a los medios en Vigo, al ser preguntado por su opinión acerca de la polémica que rodea al turoperador Fly2Galicia, y su vinculación con intereses israelíes. El ministro visitó junto a la primera teniente de alcalde, Carmela Silva, y el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, el Laboratorio de Biotoxinas Marinas de la AESAN (Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición), ubicado en el Campus de la Universidad de Vigo.

«El Ministerio de Consumo aplica siempre el mismo principio, que es garantizar el respeto estricto de los derechos de los consumidores y, por tanto, el cumplimiento estricto de la ley, tal como está prevista en el ordenamiento jurídico español», ha señalado, antes de recordar que «España es el único país de Europa que ha aprobado una ley de embargo para aquellos servicios o aquellas actividades económicas que provengan de territorios ilegalmente ocupados por el Estado de Israel», explicó en declaraciones recogidas por Europa Press.

Medidas «con toda contundencia»

Al respecto, ha recordado medidas como la retirada de cientos de anuncios de alojamientos turísticos en territorios ocupados, y ha insistido en que España va a seguir aplicando esta ley «con toda contundencia». Bustinduy ha remarcado que el Gobierno no va a «consentir que ningún operador o actor económico utilice su actividad en España para lucrarse a través o a costa de la ocupación ilegal, el 'apartheid' y la segregación que vive el pueblo palestino».

Según ha valorado, la población española apoya de forma «abrumadoramente mayoritaria» esta posición, porque «le repulsa» lo que se ha visto en Palestina estos años y, por tanto, «no puede haber ningún tipo de complicidad con quien intente lucrarse económicamente sobre esa situación absolutamente inaceptable», añadió.

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Tanto Sumar Galicia como el BNG han presentado iniciativas ante el Gobierno Central exigiendo explicaciones alrededor de la llegada de FLYYO, aerolínea de origen judeoucraniano e involucrada en el desplazamiento de cientos de palestinos en una "emigración voluntaria". Esta situación fue denunciada por medios como Al Jazeera y llevó al gobierno de Goretti Sanmartín, formado por el BNG y Compostela Aberta; a mostrar su rechazo a una iniciativa que habían apadrinado los meses anteriores.

Fuente: Faro de Vigo