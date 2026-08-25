Las multas por plantaciones ilegales de eucalipto subieron un 20% antes de flexibilizarse la moratoria

La Consellería do Medio Rural impuso casi 23 multas al mes por plantaciones ilegales de eucalipto en 2025. Coincidiendo con el último año en el que estuvo vigente la prohibición total de nuevos cultivos de esta especie arbórea, y justo antes de que se flexibilizara la moratoria a partir de enero de 2026, la Xunta abrió un total de 435 expedientes que se saldaron con 286 sanciones.

Son un 20 por ciento más que las 240 multas cursadas en 2024, según los datos del departamento que dirige María José Gómez. Las infracciones, que pueden acarrear pagos a partir de 601 euros, implican además la obligación de talar los eucaliptos que fueron plantados de forma ilegal.

La extensión del eucalipto en territorio gallego ha sido imparable en los últimos treinta años, hasta el punto de que esta especie ocupa ahora más del doble de superficie que en 1986. Su crecimiento ha sobrepasado incluso las previsiones contempladas por la Xunta en sus planificaciones forestales. Ante esta situación, el entonces conselleiro do Medio Rural, José González, decidió vetar en 2021 las nuevas plantaciones de eucaliptales. Solo se permitieron repoblaciones en aquellos terrenos donde ya había eucalipto, pero no se pudo ampliar la superficie dedicada a esta especie. Y se estableció como plazo para esta moratoria diciembre de 2025.

Crecimiento

Sin embargo, esto no impidió que el eucalipto continuara su expansión. Ocupa ya un tercio de la superficie arbolada de la comunidad autónoma: más de 438.000 hectáreas. En solo dos años sumó 25.000 hectáreas más (lo que supone un incremento del seis por ciento). Es, de hecho, la especie que más ha crecido desde 2022, pese a que ha sido la única que ha sufrido restricciones, según los últimos datos del Inventario Forestal Continuo actualizados a fecha de 2024.

En 2022 el área ocupada por eucaliptales era de 413.000 hectáreas. Al año siguiente subió a 419.000. En el último año, se sumaron 19.100 hectáreas más hasta llegar a las 438.000, según el inventario elaborado por expertos de la Universidade de Vigo y la de Santiago.

En todo caso, este incremento de 25.000 hectáreas de eucaliptos en dos años no significa que todo sean plantaciones ilegales, pues puede tratarse de cultivos anteriores a la moratoria que no se detectaron en las imágenes satelitales de los primeros inventarios porque eran pies aún muy pequeños.

Flexibilidad en la moratoria

Antes de conocerse estos datos, la Consellería do Medio Rural, que ahora está en manos de María José Gómez, decidió ampliar la moratoria al año 2030 pero introduciendo flexibilizaciones a la prohibición de plantar eucaliptos.

De este modo, se permitirá reforestar con eucalipto las parcelas de pino radiata gravemente afectadas por la plaga de la banda marrón, siempre y cuando no supere el 50% de la superficie. La otra mitad deberá mantenerse con coníferas o plantar frondosas. Con esta medida, que será de carácter «puntual» y solo aplicable durante un turno de corta —después del cual se deberá regresar a la situación previa—, la Xunta busca «evitar el abandono» de estos terrenos y dar una «solución» a los propietarios ante los problemas sanitarios que están afectando a esta especie. Según la estimación que maneja el Ejecutivo autonómico, hay unas 30.000 hectáreas afectadas de pinares.

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El otro supuesto de flexibilización afecta a la posibilidad, ya vigente, de cambiar de parcela una plantación de eucalipto para mejorar la productividad. Actualmente, esto puede hacerse entre parcelas del mismo propietario previa autorización de Medio Rural —necesaria en todas las plantaciones—, pero a partir de ahora se introducen dos cambios fundamentales. Por un lado, se habilita la posibilidad de que el intercambio se haga entre parcelas de distintos propietarios que hayan llegado a un acuerdo. Por el otro, la superficie de eucalipto plantada en la nueva parcela no podrá superar más del 75% de la superficie de la original. Además, el terreno inicial deberá ocuparse con coníferas o frondosas.