El PSdeG alerta de que la producción de miel ha caído un 50% y reclama un plan contra la velutina

El PSdeG llevará al Parlamento de Galicia la situación del sector apícola gallego ante la caída de la producción de miel, la expansión de la avispa velutina y los efectos de la sequía y el cambio climático. La portavoz socialista de Medio Rural, Lara Méndez, reclamó este martes a la Xunta la puesta en marcha de un plan integral para hacer frente a unos problemas que, según advirtió, están colocando a numerosas explotaciones en una situación cada vez más complicada.

Los socialistas cifran en torno al 50% el descenso de la producción de miel registrado en los últimos años y aseguran que menos de un 10% de las explotaciones apícolas gallegas consigue subsistir únicamente con los ingresos procedentes de su venta.

Uno de los principales problemas que denuncia el sector es la presión de la vespa velutina sobre las colmenas. Méndez aseguró que este año la presencia de esta especie invasora se ha intensificado y señaló que los apicultores estiman que el número de ejemplares alrededor de los colmenares llega a triplicar en algunos casos el registrado durante la campaña anterior.

La diputada socialista reprochó a la Xunta que no haya reforzado suficientemente los medios destinados a combatir la plaga. Como muestra de su expansión, el PSdeG alude a los propios datos de la Administración autonómica y sostiene que solo durante el mes de junio se registraron más de 7.400 avisos por presencia de velutina en Galicia, una cifra que supone más del triple de la contabilizada en el mismo mes de 2025.

«Los avisos se triplican y la respuesta sigue siendo la misma de hace diez años», criticó Méndez, que cuestionó la capacidad de los equipos encargados de la retirada de nidos para responder al aumento de incidencias.

Sequía

A la expansión de la avispa asiática se suma este verano, según los socialistas, el impacto de la sequía. El PSdeG advierte de que unas condiciones climáticas cada vez más extremas acortan los periodos de floración y reducen la disponibilidad de alimento para las abejas, lo que afecta tanto a la supervivencia de las colonias como a la cantidad de miel que pueden producir.

Méndez defendió la necesidad de anticiparse a un problema que, sostiene, puede agravarse progresivamente por efecto del cambio climático. La parlamentaria recordó además el peso de la actividad apícola en Galicia, con cerca de 5.000 explotaciones, y destacó su importancia más allá de la producción de miel debido al papel de las abejas en la polinización de numerosos cultivos y especies silvestres.

La iniciativa que el grupo socialista trasladará al Parlamento insta al Gobierno gallego a negociar con los representantes del sector un plan integral para la apicultura. Entre las medidas propuestas figura establecer un calendario coordinado de trampeo de velutina con los ayuntamientos, aumentar los medios destinados a la retirada de nidos y habilitar ayudas específicas para las explotaciones afectadas.

El PSdeG plantea además reforzar la investigación mediante convenios con las universidades gallegas y adoptar medidas para mejorar la promoción y diferenciación de la miel producida en Galicia frente a las importaciones.

Los socialistas consideran que los menores precios de determinadas mieles procedentes de otros países añaden presión económica a las explotaciones gallegas y reclaman mecanismos que faciliten al consumidor identificar el origen del producto y diferenciar la miel local.