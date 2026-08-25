Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Un lustro de cirugía robótica en el ChuacLa previa: Málaga - DeportivoLa ruta de los veleros internacionales hacia A CoruñaA Coruña revoluciona el control de dronesBono de alquiler social: solo 15 solicitudes en el áreaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

El PSdeG exige a Rueda que se desmarque de la petición de Feijóo de estudiar el confinamiento sanitario en Ceuta

Besteiro considera que la medida «no está justificada desde el punto de vista sanitario»

José Ramón Gómez Besteiro, ayer, en la Festa do Emigrante de Pol

José Ramón Gómez Besteiro, ayer, en la Festa do Emigrante de Pol / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. S. C.

Santiago

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, exigió ayer al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que se desmarque de la petición de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, de estudiar un posible confinamiento sanitario en Ceuta por la entrada de migrantes y la detección de enfermedades como la sarna o la tuberculosis.

Besteiro consideró que la demanda «no está justificada desde el punto de vista sanitario», además de tener «implicaciones jurídicas serias y connotaciones racistas». Desde la Festa do Emigrante de Pol (Lugo), apeló a la experiencia de Galicia como pueblo emigrante para reclamar a Rueda que «marque distancias y repruebe las declaraciones de Feijóo».

Noticias relacionadas

El líder del PSdeG alertó de la «deriva ultra y ruin» del PP, al que acusa de asumir «ideas xenófobas de la ultraderecha», y defendió una Galicia «solidaria y abierta».

Fuente: El Correo Gallego

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El golpe de una ola deja inconsciente a un joven en la playa de A Frouxeira, en Valdoviño
  2. El tiempo en A Coruña: las altas presiones mantienen a A Coruña con tiempo estable este sábado
  3. La provincia de A Coruña concentra, con 6,4 toneladas, la mayor parte de cocaína intervenida en Galicia
  4. Heridos un adulto y un niño en un accidente en un quad en Coristanco
  5. Insumisos al volante: circular sin carné en Galicia ya lleva a más conductores al banquillo que el alcohol y las drogas
  6. Galicia, en el mapa negro del alcohol al volante: suma una de cada cuatro multas de toda España
  7. El TSXG reduce a 50 años la pena de cárcel al condenado por agresión sexual a mujeres a las que ofrecía trabajo en Ordes
  8. El eclipse tendrá 72 horas de emisión especial en Galicia: dónde verlo y qué ofrecerá la TVG

El PSdeG exige a Rueda que se desmarque de la petición de Feijóo de estudiar el confinamiento sanitario en Ceuta

El PSdeG exige a Rueda que se desmarque de la petición de Feijóo de estudiar el confinamiento sanitario en Ceuta

La semana más mortífera del año en Galicia: 779 fallecidos en solo siete días

La semana más mortífera del año en Galicia: 779 fallecidos en solo siete días

Las multas por plantaciones ilegales de eucalipto subieron un 20% antes de flexibilizarse la moratoria

Las multas por plantaciones ilegales de eucalipto subieron un 20% antes de flexibilizarse la moratoria

El PPdeG remarca que la bilateral pedida por la Xunta es «una oportunidad» para «corregir» la ley de la AP-9

El PPdeG remarca que la bilateral pedida por la Xunta es «una oportunidad» para «corregir» la ley de la AP-9

El 11% de los créditos que se piden en Galicia son para pagar estudios

El 11% de los créditos que se piden en Galicia son para pagar estudios

El Gobierno estudia aplicar a Fly2Galicia la ley de embargo con Israel

El Gobierno estudia aplicar a Fly2Galicia la ley de embargo con Israel

El tiempo en A Coruña: llega una pequeña borrasca este martes

El tiempo en A Coruña: llega una pequeña borrasca este martes

Arranca el noveno «baile» de traslados de sanitarios y personal de servicios en el Sergas desde 2017

Arranca el noveno «baile» de traslados de sanitarios y personal de servicios en el Sergas desde 2017
Tracking Pixel Contents