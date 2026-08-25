El PSdeG exige a Rueda que se desmarque de la petición de Feijóo de estudiar el confinamiento sanitario en Ceuta

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, exigió ayer al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que se desmarque de la petición de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, de estudiar un posible confinamiento sanitario en Ceuta por la entrada de migrantes y la detección de enfermedades como la sarna o la tuberculosis.

Besteiro consideró que la demanda «no está justificada desde el punto de vista sanitario», además de tener «implicaciones jurídicas serias y connotaciones racistas». Desde la Festa do Emigrante de Pol (Lugo), apeló a la experiencia de Galicia como pueblo emigrante para reclamar a Rueda que «marque distancias y repruebe las declaraciones de Feijóo».

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El líder del PSdeG alertó de la «deriva ultra y ruin» del PP, al que acusa de asumir «ideas xenófobas de la ultraderecha», y defendió una Galicia «solidaria y abierta».

Fuente: El Correo Gallego