La semana más mortífera del año en Galicia: 779 fallecidos en solo siete días

Hay una semana de 2025 que sobresale por encima de todas las demás en el calendario de la mortalidad gallega. Fue del 13 al 19 de enero. En esos siete días fallecieron en Galicia 779 personas, una media de más de 111 cada jornada. Fue la semana más mortífera de todo el año.

Nueve meses después ocurrió casi lo contrario. Entre el 15 y el 21 de septiembre, el INE contabilizó 544 fallecimientos, el mínimo de 2025. Apenas 78 al día. Entre ambos extremos hay 235 muertes de diferencia en una sola semana.

La comparación resulta llamativa porque estamos hablando de la misma población y del mismo año. Pero la muerte no se reparte de manera uniforme por el calendario: hay épocas en las que se concentra y otras en las que concede una cierta tregua estadística. Eso es precisamente lo que permite ver la Estimación de Defunciones Semanales del Instituto Nacional de Estadística, una operación que transforma las inscripciones de los registros civiles en una especie de electrocardiograma de la mortalidad. Y cuando se observa el dibujo completo de 2025, aparece un patrón muy reconocible: el invierno, con sus fríos y sus gripes, se lleva buena parte de los picos.

Enero, el mes que copa el podio

El récord del 13 al 19 de enero no fue un episodio aislado. La semana inmediatamente anterior, del 6 al 12, murieron 769 personas, apenas diez menos.

Y la siguiente tampoco quedó demasiado lejos. Entre el 20 y el 26 de enero se contabilizaron 744 fallecimientos. Una semana más tarde, entre el 27 de enero y el 2 de febrero, volvieron a subir hasta 759. En otras palabras, durante prácticamente un mes Galicia encadenó algunas de las semanas con mayor mortalidad de todo 2025.

El invierno vuelve a aparecer en el otro extremo del calendario. La tercera semana más mortífera del año fue la comprendida entre el 22 y el 28 de diciembre, con 768 fallecimientos. Y diciembre coloca otras semanas entre las de mayores cifras. La semana del 15 al 21 de diciembre registró también 725 muertes, por lo que empata con el último puesto.

El año, visto así, parece casi tener una frontera: cuando llega el frío, la curva de fallecimientos asciende; cuando el verano termina, alcanza algunos de sus mínimos.

El sistema de vigilancia MoMo del Instituto de Salud Carlos III estima que 84 fallecimientos en Galicia fueron atribuibles a las bajas temperaturas durante el primer mes de 2025. En total se produjo además un exceso de unas 215 muertes sobre las esperadas. La coincidencia con la circulación de la gripe ayuda a explicar el contexto sanitario de aquellas semanas.

¿Qué ocurre en invierno?

La explicación probablemente no sea única. Las semanas frías coinciden con una mayor circulación de virus respiratorios, más complicaciones entre personas con patologías previas y una población especialmente vulnerable en una comunidad envejecida como Galicia.

Precisamente durante aquellas semanas de enero de 2025 Galicia atravesaba la temporada de gripe. Entre el 13 y el 19 de enero, la semana que acabó siendo la de mayor mortalidad del año, Sanidade notificaba 125 ingresos hospitalarios con gripe confirmada. La semana anterior habían sido 150. A escala estatal, la epidemia de gripe de aquella temporada alcanzaría su pico aproximadamente en esas mismas fechas.

Además, el sistema de vigilancia MoMo del Instituto de Salud Carlos III estima que 84 fallecimientos en Galicia fueron atribuibles a las bajas temperaturas durante el primer mes de 2025. En total se produjo además un exceso de unas 215 muertes sobre las esperadas. La coincidencia con la circulación de la gripe ayuda a explicar el contexto sanitario de aquellas semanas.

La «semana tranquila» llegó en septiembre

El calendario cambia radicalmente cuando se acerca el final del verano.

Del 15 al 21 de septiembre murieron 544 personas. Son 235 menos que durante la semana récord de enero. Un 30% menos.

Dicho de otra forma. En la peor semana del año fallecieron de media 111 personas cada día. En la de menor mortalidad fueron unas 78. Son 33 muertes diarias de diferencia.

Más de 33.000 historias detrás de una cifra anual

Galicia terminó 2025 con más de 33.000 fallecimientos, pero esas muertes no se distribuyen de forma lineal. Hubo semanas próximas a los 800 muertos y otras en las que apenas se superaron los 540. Hubo un enero especialmente cargado y un septiembre mucho más contenido. Y el invierno volvió a hacerse notar cuando el año ya estaba terminando.

En una semana promedio de 2025 murieron en Galicia alrededor de 640 personas. Eso significa que el máximo de enero quedó aproximadamente un 22% por encima de una semana habitual.

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El calendario, al menos estadísticamente, también deja su huella en la mortalidad.