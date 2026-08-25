El tiempo en A Coruña: llega una pequeña borrasca este martes
El cielo estará nublado y se esperan lluvias durante toda la jornada
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Este martes A Coruña quedará bajo el dominio de una pequeña borrasca ubicada al oeste de Irlanda.
Según la previsión meteorológica, el cielo estará nublado y habrá chubascos durante toda la jornada.
Las temperaturas no tendrán cambios, se moverán entre los 18º y los 24º.
El viento soplará flojo del sudoeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 18º 24º
- Lugo 13°C 23°C
- Vigo 17°C 24°C
- Ferrol 17°C 24°C
- Santiago 15°C 22°C
- Pontevedra 17°C 23°C
- Ourense 16°C 24°C
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