El tiempo en A Coruña: llega una pequeña borrasca este martes

Este martes A Coruña quedará bajo el dominio de una pequeña borrasca ubicada al oeste de Irlanda.

Según la previsión meteorológica, el cielo estará nublado y habrá chubascos durante toda la jornada.

Las temperaturas no tendrán cambios, se moverán entre los 18º y los 24º.

El viento soplará flojo del sudoeste.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: