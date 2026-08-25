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El tiempo en A Coruña: llega una pequeña borrasca este martes

El cielo estará nublado y se esperan lluvias durante toda la jornada

Jornada de nubes y lluvias en A Coruña.

Jornada de nubes y lluvias en A Coruña. / LOC

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RAC

Este martes A Coruña quedará bajo el dominio de una pequeña borrasca ubicada al oeste de Irlanda.

Según la previsión meteorológica, el cielo estará nublado y habrá chubascos durante toda la jornada.

Las temperaturas no tendrán cambios, se moverán entre los 18º y los 24º.

El viento soplará flojo del sudoeste.

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Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 18º 24º
  • Lugo 13°C 23°C
  • Vigo 17°C 24°C
  • Ferrol 17°C 24°C
  • Santiago 15°C 22°C
  • Pontevedra 17°C 23°C
  • Ourense 16°C 24°C

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