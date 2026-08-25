La vuelta al cole deja cuatro centros públicos menos y otro recorte de aulas concertadas en Galicia

Apenas quedan unas semanas para que los niños vuelvan a las aulas, exactamente el 9 de septiembre, y el mapa escolar gallego vuelve a encogerse por algunos de sus extremos. Cuatro centros públicos no abrirán sus puertas este septiembre y la red privada concertada afrontará también un nuevo ajuste, con un saldo de tres unidades menos en las etapas de Infantil y Primaria.

No es un fenómeno nuevo. La demografía impone el adelgazamiento. Hace exactamente un año, la misma revisión anual de Educación había eliminado siete centros públicos y había dejado un balance todavía más negativo en la concertada: cinco aulas menos entre Infantil, Primaria y ESO. Es una reorganización que continúa, aunque este año los cierres de escuelas son menos numerosos.

La Consellería de Educación justifica estos reajustes por la necesidad de adaptar la organización de los colegios a las «necesidades efectivas de la población escolar», además de redistribuir las plantillas y reforzar especialidades y atención a la diversidad. Así figura en las órdenes publicadas hoy en el DOG.

Los cuatro centros que desaparecen este curso son el CEIP de Pazos-Comoxo, en Boiro; la EEI de Olas, en Mesía; la EEI de Taboadela, en Ourense; y la EEI de Lantaño, en Portas. Dos están en A Coruña, uno en Ourense y otro en Pontevedra.

La lista es más corta que la del verano pasado. En 2025 fueron siete las escuelas eliminadas: cinco en A Coruña —A Lagoa, Muros, Queiruga, Seráns y Castromil—, el CEIP de Negueira de Muñiz, en Lugo, y la EEI de Romariz, en Soutomaior.

En dos cursos, por tanto, once centros públicos han desaparecido de estas revisiones anuales de la red gallega.

El departamento que dirige Román Rodríguez enmarca estas supresiones dentro de la adaptación de la red a la población escolar disponible, en un escenario marcado desde hace años por el descenso de los alumnos que llegan a Infantil.

Tres aulas menos en la concertada

La misma fotografía se reproduce, con otras dimensiones, en los colegios privados sostenidos con fondos públicos.

Para 2026/27, la Xunta elimina una unidad de Infantil en el Santa Teresa de Jesús de Ourense. En Primaria reduce una unidad en Peñarredonda, en A Coruña; otra en Manuela Rial Mouzo, en Cee; y otras tres en Vigo: Amor de Dios, Las Acacias y Montecastelo. Sin embargo, en dos de esos casos hay movimientos en sentido contrario: Montespiño, en Culleredo, gana una unidad de Primaria y Las Acacias, en Vigo, otra. El balance de Infantil y Primaria queda así en tres unidades concertadas menos.

El ajuste es menor que el del año anterior, pero prolonga la tendencia. En agosto de 2025 se habían eliminado seis unidades concertadas de Infantil y creado dos, lo que dejaba un saldo de cuatro menos. En Primaria y ESO se perdieron cuatro y se incorporaron tres: otra menos. En conjunto, cinco unidades netas menos en las enseñanzas ordinarias de Infantil, Primaria y Secundaria.

Sumados ambos cursos, las modificaciones publicadas por Educación dejan, por tanto, un saldo de ocho aulas concertadas menos en estas etapas.

No todo son reducciones. La orden de este año crea en Aceesca, en O Porriño, una nueva unidad concertada específica para alumnado con autismo, mientras que la Formación Profesional incorpora segundos cursos de ciclos que comenzaron a financiarse el año pasado: Planta Química en A Coruña, Guía en el Medio Natural en Lugo, Actividades Comerciales en Ourense, Higiene Bucodental en Arzúa y Administración de Sistemas Informáticos en Red en Vigo.

El movimiento de la FP tiene en buena medida una explicación natural: son segundos cursos de enseñanzas cuyo primer año empezó a concertarse en 2025.