Galicia roza las 300 muertes atribuibles al calor y firma ya su tercer peor verano desde 2015

Galicia se acerca a las 300 muertes atribuibles al calor en lo que va de verano. Las últimas estimaciones del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), dependiente del Instituto de Salud Carlos III, sitúan en 299 los fallecimientos asociados al exceso de temperatura en la comunidad durante el actual periodo estival.

La cifra equivale a casi al 6% (5,94%) de las 5.030 muertes estimadas para el conjunto de España, es decir, casi seis de cada cien.

El dato gallego adquiere una dimensión especial porque llega cuando todavía restan más de cinco semanas para que termine el periodo estival que utiliza MoMo, comprendido entre el 15 de mayo y el 30 de septiembre. Con el balance disponible hasta el 24 de agosto, Galicia se encuentra ya ante su tercer peor verano desde el inicio de la serie, en 2015. Solo quedan por encima los 397 fallecimientos de 2025 y los 317 de 2023. En 2024 se contabilizaron 203.

Más de 2.000 personas en diez años

La evolución, por tanto, no describe un crecimiento lineal año tras año, pero sí una tendencia de fondo hacia registros más altos. El máximo gallego se alcanzó el pasado verano, con 397 muertes atribuibles a las altas temperaturas, mientras que en los primeros años de la serie los balances se movían habitualmente en cifras sensiblemente inferiores. Entre 2015 y 2025, más de 2.000 personas murieron en Galicia durante los periodos estivales por efectos atribuibles al calor, según los datos recopilados a partir de MoMo.

La situación en Galicia contrasta además con el balance estatal. España sí acaba de superar este verano su récord histórico: MoMo estima 5.030 muertes atribuibles al calor, por encima de las 4.789 de 2022, las 3.832 de 2025 y las 3.007 de 2023. El dato convierte a 2026 en el verano más mortífero de la serie por altas temperaturas cuando todavía no ha concluido agosto.

La mortalidad asociada al calor no significa que los certificados de defunción recojan necesariamente un golpe de calor como causa directa. MoMo realiza una estimación estadística: compara la mortalidad que cabría esperar sin el efecto de la temperatura con la esperada incorporando ese efecto y atribuye a las temperaturas extremas la diferencia entre ambas.

El calor puede actuar agravando enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales u otras patologías previas.

Mayores de 85 años, los más afectados

El impacto se concentra especialmente entre las personas de más edad. En 2025, el peor verano de la serie gallega, 303 de las 397 muertes estimadas correspondieron a mayores de 85 años. Esa vulnerabilidad vuelve a aparecer en los datos de este año: a comienzos de agosto, cuando Galicia acumulaba 242 fallecimientos atribuibles al calor, la inmensa mayoría correspondía a mayores de 65 años y cerca de tres de cada cuatro eran mujeres.

Las cifras, en todo caso, no son definitivas. El Instituto de Salud Carlos III advierte de que los datos de MoMo pueden modificarse de forma retroactiva, especialmente en las jornadas más recientes, por los retrasos en la notificación de los registros civiles. El balance de 299 fallecimientos es, por tanto, una fotografía provisional.

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Con esa cautela, Galicia queda ya a solo 18 muertes de igualar todo el verano de 2023 y a 98 del récord de 2025.